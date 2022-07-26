«Реал» справится с командой из Мексики? Ставь на игру против «Америки» с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
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Завтра в 05:30 в Сан-Франциско в рамках летнего турне по США мадридский «Реал» сыграет с мексиканской «Америкой». Последний раз команды играли между собой в 2016 году, в полуфинале Клубного Чемпионата Мира. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Реал».
27.07 ⏰ 05:30
(1.17) «Реал» – «Америка» (23.00)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей! на этот матч!
- ТМ (2,50) за 2.85. В каждом из последних 4 матчей «Реала» было забито 2 и менее мячей;
- ИТ1М (2,5) за 1.92. «Реал» не забивал больше двух мячей в 4 последних матчах;
- Ф2 (2) за 1.78. Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Америки» (+1 возврат).