«Реал» справится с командой из Мексики? Ставь на игру против «Америки» с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Завтра в 05:30 в Сан-Франциско в рамках летнего турне по США мадридский «Реал» сыграет с мексиканской «Америкой». Последний раз команды играли между собой в 2016 году, в полуфинале Клубного Чемпионата Мира. Тогда победу со счетом 2:0 одержал «Реал».

27.07 ⏰ 05:30

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