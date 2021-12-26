Гвардиола против Роджерса: используй бонус до 8 000 рублей на матч «Ман Сити» – «Лестер» прямо сейчас!

Матч тура в АПЛ: «Сити» в качестве лидера принимает «Лестер», который выглядит в последних матчах не так ярко. В матче первого круга Сити «Сити» был сильнее 1:0. Но кто победит сегодня?

⏰ 18:00

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