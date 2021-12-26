Гвардиола против Роджерса: используй бонус до 8 000 рублей на матч «Ман Сити» – «Лестер» прямо сейчас!

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Матч тура в АПЛ: «Сити» в качестве лидера принимает «Лестер», который выглядит в последних матчах не так ярко. В матче первого круга Сити «Сити» был сильнее 1:0. Но кто победит сегодня?
⏰ 18:00
(1.18) «Ман Сити» – «Лестер» (15.15)
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- Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 3.40. В последних 4 матчах «Лестер» забивает в первом тайме.
- Первый тайм: Ничья за 3.15. «Ман Сити» сыграл вничью в первом тайме с «Лестером» в 5 матчах кряду.
- ОЗ: Да за 1.98. В последних 8 выездных матчах «Лестера» забивают обе команды.