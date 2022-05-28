«Ливерпуль» возьмет реванш у «Реала»? Заряжай на финал ЛЧ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Обмен голами был в 4 из 5 последних матчей «Ливерпуля». Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Сегодня в Париже на «Стад де Франс» пройдет главный матч еврокубкового сезона — «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале ЛЧ! Возьмет ли Клопп реванш за обидное поражение в финале 2018 года? Или мадридцы заберут пятый кубок за 8 лет?

⏰ 22:00

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