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«Ливерпуль» возьмет реванш у «Реала»? Заряжай на финал ЛЧ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

автор Данила Карзанов

Обмен голами был в 4 из 5 последних матчей «Ливерпуля». Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Сегодня в Париже на «Стад де Франс» пройдет главный матч еврокубкового сезона — «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале ЛЧ! Возьмет ли Клопп реванш за обидное поражение в финале 2018 года? Или мадридцы заберут пятый кубок за 8 лет? 

⏰ 22:00

(2.04) «Ливерпуль» – «Реал» (3.64)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!

  • Х2 за 1.80. «Реал» не проигрывает в 5 очных матчах кряду. 
  • ТМ (2,5) за 2.13. «Низ» заходит в 3 из 5 последних игр «Реала». 
  • ИТ1Б (1,5) за 1.87. В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает в среднем по 1,60 гола за матч.

🕑 Матч стартует в 22:00. Успеешь поставить?