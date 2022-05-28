«Ливерпуль» возьмет реванш у «Реала»? Заряжай на финал ЛЧ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Обмен голами был в 4 из 5 последних матчей «Ливерпуля». Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Сегодня в Париже на «Стад де Франс» пройдет главный матч еврокубкового сезона — «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале ЛЧ! Возьмет ли Клопп реванш за обидное поражение в финале 2018 года? Или мадридцы заберут пятый кубок за 8 лет?
⏰ 22:00
(2.04) «Ливерпуль» – «Реал» (3.64)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Х2 за 1.80. «Реал» не проигрывает в 5 очных матчах кряду.
- ТМ (2,5) за 2.13. «Низ» заходит в 3 из 5 последних игр «Реала».
- ИТ1Б (1,5) за 1.87. В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает в среднем по 1,60 гола за матч.