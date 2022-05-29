«Спартак» заберет трофей в год столетия? Ставь на финал Кубка России с бонусом до 8000 рублей от BetBoom
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Сегодня на стадионе «Лужники» в Москве будет сыгран финальный матч Кубка России. «Спартак» трижды в истории становился обладателем данного трофея, у «Динамо» же таких кубков всего один. Сумеет ли Сандро Шварц завоевать свой первый трофей в тренерской карьере? Добьется ли «Спартак» успеха в год столетия?
⏰ 17:00
(2.79) «Спартак» – «Динамо» (2.55)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Первый тайм: П2 за 3.20. «Динамо» побеждает в первом тайме в 5 последних матчах в Кубке России.
- ОЗ: Нет за 1.98. Как минимум одна команда не забивала в 10 из 11 последних матчей «Динамо» в Кубке России.
- Ф2 (0) за 1.80. Ставка сыграла в 6 из 7 последних матчей «Динамо» в Кубке России.