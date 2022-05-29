«Спартак» заберет трофей в год столетия? Ставь на финал Кубка России с бонусом до 8000 рублей от BetBoom

Сегодня на стадионе «Лужники» в Москве будет сыгран финальный матч Кубка России. «Спартак» трижды в истории становился обладателем данного трофея, у «Динамо» же таких кубков всего один. Сумеет ли Сандро Шварц завоевать свой первый трофей в тренерской карьере? Добьется ли «Спартак» успеха в год столетия?

⏰ 17:00

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