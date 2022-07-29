Суперкубки Германии и Франции! Ставь на топ-матчи «Баварии» и «ПСЖ» с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
🕑 Ставь на матчи «Баварии» и «ПСЖ» с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Нас ждут топовые выходные — европейские команды разогреваются Суперкубками перед стартом чемпионатов! В Германии команда Нагельсманна зарубится с «Лейпцигом», а «ПСЖ» Гальтье встретится с «Нантом».
Мы собрали главные тренды к двум матчам, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей на любую игру!
⏰ 30.07, 21:30
(3.57) «Лейпциг» – «Бавария» (1.91)
- ТБ (3,5) за 2.18. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.
- П2 за 1.91. «Бавария» побеждает в 3 личных играх кряду.
⏰ 31.07, 21:00
(1.34) «ПСЖ» – «Нант» (8.68)
- ОЗ (да) за 1.65. Ставка зашла в 4 из 5 последних очных матчей команд.
- Ф1 (-1,5) за 1.91. «ПСЖ» побеждает с разницей более чем в 1 мяч в 4 из 5 последних игр.