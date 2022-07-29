Суперкубки Германии и Франции! Ставь на топ-матчи «Баварии» и «ПСЖ» с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

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Нас ждут топовые выходные — европейские команды разогреваются Суперкубками перед стартом чемпионатов! В Германии команда Нагельсманна зарубится с «Лейпцигом», а «ПСЖ» Гальтье встретится с «Нантом».

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⏰ 30.07, 21:30

ТБ (3,5) за 2.18. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.

за 2.18. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд. П2 за 1.91. «Бавария» побеждает в 3 личных играх кряду.

⏰ 31.07, 21:00