«Зенит» победит в пятом очном матче кряду на своем поле? Ставь на топ-матч РПЛ с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

В третьем туре РПЛ «Зенит» Семака примет «Локо». Если петербуржцы исправились после ничьи в Химках и победили «Крылья» (3:0) в последнем матче, то «Локо» пока не выигрывает в новом сезоне — у москвичей две ничьи кряду. Удивят ли «железнодорожники» сегодня?

⏰ 17:30

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