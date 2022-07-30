«Зенит» победит в пятом очном матче кряду на своем поле? Ставь на топ-матч РПЛ с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Локо» непобедим в 7 матчах кряду! Ставь на Х2 с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
В третьем туре РПЛ «Зенит» Семака примет «Локо». Если петербуржцы исправились после ничьи в Химках и победили «Крылья» (3:0) в последнем матче, то «Локо» пока не выигрывает в новом сезоне — у москвичей две ничьи кряду. Удивят ли «железнодорожники» сегодня?
⏰ 17:30
(1.28) «Зенит» – «Локомотив» (11.14)
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- ИТ1Б (2,5) за 1.93. В последних 5 играх «Зенит» забивает в среднем по 2,60 гола за матч;
- ТБ (2,5) за 1.50. «Верх» пробивается в 3 из 5 последних очных матчей команд;
- ОЗ (да) за 1.88. Ставка сыграла в 3 из 5 последних личных встреч.