Boxing Day – главное событие новогодних праздников! Выбирай любой матч и ставь вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

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Boxing Day уже вошел в историю этого сезона: безумные 6:3 «Сити» и «Лестера», потеря очков «МЮ» в матче против аутсайдера, а также реванш «Лестера» в игре против «Ливерпуля». Чего ждать от очередных матчей? Чтобы не рисковать своими деньгами, используй бонус до 8 000 рублей от BetBoom!
30.12, ⏰ 23:15
(1.39) «МЮ» – «Бернли» (9.00)
- ТМ (3) за 1.71. Ставка сыграла в 3 из 4 последних очных матчей.
01.01 ⏰ 15:30
(6.45) «Арсенал» – «Ман Сити» (1.55)
- 1Х за 2.68. «Арсенал» не проигрывает дома на протяжении 8 матчей.
01.01 ⏰ 18:00
(5.10) «Уотфорд» – «Тоттенхэм» (1.70)
- ТБ (2,5) за 1.87. В каждом из последних 6 матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.
01.01 ⏰ 18:00
(1.44) «Лестер» – «Норвич» (7.70)
- ИТ2М (0,5) за 2.28. «Норвич» не забивает в 5 матчах кряду.
01.01 ⏰ 20:30
(3.26) «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» (2.28)
- Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.95. В последних 4 матчах дома «»Кристал Пэлас» забивает «Вест Хэму» во втором тайме.