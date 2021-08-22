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Ставьте на матч «Арсенал» – «Челси» вместе с бонусом до 1000 рублей!

автор Данила Карзанов

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⏰ 18:30

(4.58) «Арсенал» – «Челси» (1.88)

  • ИТ1Б (0,5за 1.67. «Арсенал» забивает в 11 последних очных матчах.
  • Обе Забьют (да) за 1.97. «Челси» пропускает в из последних матчах.
  •  за 1.94. «Арсенал» не проиграл в 4 из 5 последних очных играх

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