Ставьте на матч «Бенфика» – «Спартак» вместе с бонусом до 1000 рублей!

Ответный матч третьего квалификационного раунда ЛЧ уже сегодня! Ждать ли нам сенсации от «Спартака»?

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ИТ1Б (1,5 ) за 1.60. «Спартак» в гостях в ЛЧ пропускал как минимум 2 гола в 6 из 7 последних матчей.

за 1.60. «Спартак» в гостях в ЛЧ пропускал как минимум 2 гола в из последних матчей. ТБ (2,5) за 1.64. В 7 из 8 последних матчей «Бенфики» в ЛЧ команды забивали как минимум 3 гола.

за 1.64. В из последних матчей «Бенфики» в ЛЧ команды забивали как минимум 3 гола. Гол «Спартака» за 1.65. «Спартак» забивал в 13 из 15 последних выездных матчей в ЛЧ.

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