Ставьте на матч «Бенфика» – «Спартак» вместе с бонусом до 1000 рублей!

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⏰ 22:00
(1.48) «Бенфика» – «Спартак» (7.80)
- ИТ1Б (1,5) за 1.60. «Спартак» в гостях в ЛЧ пропускал как минимум 2 гола в 6 из 7 последних матчей.
- ТБ (2,5) за 1.64. В 7 из 8 последних матчей «Бенфики» в ЛЧ команды забивали как минимум 3 гола.
- Гол «Спартака» за 1.65. «Спартак» забивал в 13 из 15 последних выездных матчей в ЛЧ.
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