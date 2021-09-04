Ставьте на матч Кипр – Россия вместе с бонусом до 1000 рублей!

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Сборная России сыграет с Кипром на выезде в рамках 5-го тура отборочных матчей ЧМ-2022! Справится ли Россия без травмированных Ионова и Фернандеса?
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⏰ 19:00
(10.00) Кипр – Россия (1.42)
- ИТ2Б (1,5) за 1.62. В последних 5-ти играх Кипр пропускает по 1,80 гола за матч.
- ТМ (2,5) за 1.82. В 3-х из 5-ти последних матчей России проходил ТМ (2,5).
- Обе забьют (нет) за 1.59. Эта ставка проходила в 4-х из 5-ти последних матчах сборной России.