Ставьте на матч Кипр – Россия вместе с бонусом до 1000 рублей!

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Сборная России сыграет с Кипром на выезде в рамках 5-го тура отборочных матчей ЧМ-2022! Справится ли Россия без травмированных Ионова и Фернандеса?

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