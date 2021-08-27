Ставьте на матч «Динамо» – «Локомотив» вместе с бонусом до 1000 рублей!
🎁 Используй фрибет 1000 рублей от BetBoom!
Московское дерби пройдет уже сегодня! Сможет ли «Динамо» вернуться на 1 место в чемпионате?
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 1000 рублей на этот матч!
⏰ 19:00
(2.24) «Динамо» – «Локо» (3.28)
- ИТ1Б (1,5) за 2.10. В 8-ми из 11-ти последних домашних матчей в РПЛ «Динамо» забивало больше 1 гола.
- Обе забьют (да) за 1.76. В последних 5-ти матчах «Локомотива» забивают обе команды.
- П2 за 3.28. «Локомотив» победил в 3-х из 4-х предыдущих личных встреч на поле «Динамо» в чемпионате.