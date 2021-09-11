Ставьте на матч «Лестер» – «Манчестер Сити» вместе с бонусом до 1000 рублей!

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⏰ 17:00
(6.00) «Лестер» – «Манчестер Сити» (1.64)
- ОЗ (нет) за 2.04. В трех последних очных матчах на поле «Лестера» забивала только одна команда.
- ИТ2М (2,5) за 1.41. «Сити» не забивал больше 2 голов в 7-ми последних личных встречах в чемпионате.
- 1Х за 2.50. «Лестер» не проиграл в 4-х из 6-ти последних очных домашних матчей.