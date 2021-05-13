«МЮ» снова обыграет «Ливерпуль» у себя дома? Ставь на игру с фрибетом до 1000 рублей!
Ставь на матч с фрибетом до 1000 рублей от BetBoom!
Изначально матч должен был пройти 2 мая, но из-за протестов болельщиков он был перенесен на сегодня. Предыдущий матч «Ливерпуль» сыграл 8 мая, а «МЮ» – позавчера, 11 мая. Хватит ли им запаса сил в принципиальном матче? Узнаем в 22:15!
(2.95) «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль» (2.45)
Выбираете ставку на игру? Чтобы выбор стал легче, мы собрали три главных тренда на эту игру. Используйте фрибет до 1000 рублей от BetBoom, чтобы не рисковать реальными деньгами.
- ТМ (2,5) за 2.23. Ставка сыграла в 8-ми из 10-ти последних очных матчах.
- ИТ2М (1,5) за 1.95. «Ливерпуль» не забивал больше одного гола в 6-ти последних очных матчах на «Олд Траффорд.
- Обе забьют (да) за 1.86. Ставка заходила в 9-ти из 12-ти последних очных матчах команд на арене «МЮ».