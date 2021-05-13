Betting Insider

«МЮ» снова обыграет «Ливерпуль» у себя дома? Ставь на игру с фрибетом до 1000 рублей!

автор Михаил Даньшин

Ставь на матч с фрибетом до 1000 рублей от BetBoom!

Изначально матч должен был пройти 2 мая, но из-за протестов болельщиков он был перенесен на сегодня. Предыдущий матч «Ливерпуль» сыграл 8 мая, а «МЮ» – позавчера, 11 мая. Хватит ли им запаса сил в принципиальном матче? Узнаем в 22:15!

(2.95) «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль» (2.45)

Выбираете ставку на игру? Чтобы выбор стал легче, мы собрали три главных тренда на эту игру. Используйте фрибет до 1000 рублей от BetBoom, чтобы не рисковать реальными деньгами.

  1. ТМ (2,5) за 2.23. Ставка сыграла в 8-ми из 10-ти последних очных матчах.
  2. ИТ2М (1,5) за 1.95. «Ливерпуль» не забивал больше одного гола в 6-ти последних очных матчах на «Олд Траффорд.
  3. Обе забьют (да) за 1.86. Ставка заходила в 9-ти из 12-ти последних очных матчах команд на арене «МЮ».

⌛ Успеете поставить? Матч стартует в 22:15!