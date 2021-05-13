Изначально матч должен был пройти 2 мая, но из-за протестов болельщиков он был перенесен на сегодня. Предыдущий матч «Ливерпуль» сыграл 8 мая, а «МЮ» – позавчера, 11 мая. Хватит ли им запаса сил в принципиальном матче? Узнаем в 22:15!

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