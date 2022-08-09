Прогноз Артема «Райзен» Кузьмина на Суперкубок Европы

Артем «Райзен» Кузьмин, амбассадор BetBoom и сооснователь FC Broke Boys из Медийной Футбольной Лиги, дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Реал» − «Айнтрахт», который состоится завтра в 22:00 по мск:



«В этом матче довольно легко предугадать результат. Для «Реала» подобные матчи являются родной стихией, им принципиально важно одержать победу и начать сезон с трофея. Состав сильно не поменялся, да и если бы поменялся, это ничего особо не изменило − при Анчелотти «Реал» в любой футбол играет уверенно, хоть вторым номер, хоть первым. В их понимании мира, они просто обречены на успех.

Ну, а «Айнтрахт» недавно влетел 1:6 «Баварии», и все прекрасно понимают, что хоть клуб и не потерял никого летом, а даже приобрел пару футболистов в обойму, их успех в Лиге Европы больше похож на случайный. Говорить об их высоком уровне не приходится.

Думаю, тут напрашивается супер-железная ставка на победу «Реала» с кэфом 1.50. Хороший коэффициент!»

Напомним, что в BetBoom также продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1.15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.