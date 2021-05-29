Получи бонус до 1000 рублей к финалу ЛЧ! Игра стартует в 22:00 ⏰

Сегодня в 22:00 на «Эштадиу ду Драгау» состоится финал ЛЧ, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Сможет ли Гвардиола выиграть ЛЧ впервые с 2011 года? Узнаем уже скоро!

Мы собрали топ-3 тренда к финалу ЛЧ! Напоминаем, что BetBoom дарит 1000 рублей к этой игре.