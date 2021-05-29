Получи бонус до 1000 рублей к финалу ЛЧ! Игра стартует в 22:00 ⏰

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Сегодня в 22:00 на «Эштадиу ду Драгау» состоится финал ЛЧ, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Сможет ли Гвардиола выиграть ЛЧ впервые с 2011 года? Узнаем уже скоро!
⚽ (1.93) «Сити» – «Челси» (4.55)
Мы собрали топ-3 тренда к финалу ЛЧ! Напоминаем, что BetBoom дарит 1000 рублей к этой игре.
- ОЗ (нет) за 1.80. Эта ставка заходила в 9-ти из 12 матчей «Челси» в этом розыгрыше ЛЧ.
- ТБ (2,5) за 2.46. У «Сити» эта ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей в ЛЧ.
- Гол Зиеша за 6.00. Хаким Зиеш забивал в каждом из двух последних матчей «Челси» против «Манчестер Сити».