«Бетис» – «Кадис» прогноз на второй тур Ла Лиги: 20 августа 2021 года - Betting Insider

20 августа в 22:00 (МСК) «Бетис» во втором туре Ла Лиги попытается добыть первую победу в сезоне. Pin-Up предлагает сделать ставку на матч «Бетис» – «Кадис»:

«Бетис»: форма, ставки и прогноз

Севильский клуб стартовал не слишком удачно в чемпионате. В первом туре команда Пеллегрини рассчитывала одержать победу на выезде над скромной «Мальоркой», но этого не случилось. «Бетис» сыграл вничью, хотя и владел некоторым преимуществом.

Севильцы в первом туре были очень активны, но отсутствие Бартры, Лайнеса и Тельо несколько повлияло на ход игры. Команда сейчас только начинает разгоняться, а нехватка кадров сильно бьет по амбициям клуба. Безусловно, подписание арендных соглашений с Хуаном Мирандой, Руи Силвой и Юссуфом Сабали должно помочь «Бетису» вновь попасть в еврокубки, но это все в перспективе. Сейчас клубу важно встать на победные рельсы.

В первом домашнем матче против «Кадиса» «Бетис» будет играть первым номером. Андалузийцы практически во всех матчах отдают мяч сопернику и играют на контратаках.

Более половины прогнозистов считает, что хозяева в этом матче как минимум не проиграют. С таким прогнозом мы полностью согласны, потому что команда, которая претендует на попадание в топ-5 обязана брать три очка в матче с таким соперником. Pin-Up дает коэффициент 1.12 на ставку 1Х.

«Кадис»: форма, ставки и прогноз

После невероятного возвращения в испанскую Примеру спустя 14 лет «Кадис» сумел в первом сезоне в высшем дивизионе не ударить в грязь лицом. Андулазийцы заняли 12-е место и по ходу чемпионата обыграли мадридский «Реал» и «Барселону».

Во многом команда должна быть благодарна неизвестному американскому инвестору, у которого есть большие планы на клуб из Кадиса. В летнее трансферное окно команда пополнилась Сантьяго Арзамендией, Томасом Аларконом, Джеремьясом Ледесмой и Альваро Хименесем. Первые три футболиста прибыли из Южной Америки. Также «Кадис» взял в аренду двух футболистов. Состав команды Альваро Серверы пополнил защитник мадридского «Реала» Виктор Чуст.

В предстоящей встрече против «Бетиса» команде точно не сможет помочь Гарридо. Участие Арзамендии и Хосе Мари – под вопросом.

Прогнозисты Betting Insider считают, что у «Кадиса» нет никаких шансов. Pin-Up предлагает сделать ставку на то, что гости не проиграют. Кэф на такое событие – 2.45.

«Бетис» – «Кадис»: Счет в последних матчах

В 4 последних матчах когда «Бетис» одерживал победу, забивалось более трех мячей. Кэф на ТБ 3 – 2.81.

В 4 из 5 последних матчей с участием севильцев обе команды забивали. Кэф на такое событие в предстоящем матче против «Кадиса» – 2.03.

В последних трех матчах с участием «Кадиса» забивалось менее 2,5 мячей. Рекомендуем поставить на ТМ 2,5 с кэфом 1.83.

«Бетис» – «Кадис»: статистика личных встреч

«Кадис» только второй сезон играет в высшем испанском дивизионе, поэтому не стоит делать особый акцент на статистике личных встреч. Но два матча прошлого сезона между этими командами могут помочь капперам сделать определенные выводы касательно перспектив обоих клубов в предстоящем поединке.

В прошлом сезоне севильцы в обоих матчах одерживали победу. Кэф на победу хозяев – 1.60.

В обоих матчах забивал только «Бетис». Pin-Up предлагает поставить на то, что забьет одна команда или голов мы не увидим. Кэф – 1.81.

В прошлом сезоне в очных встречах не забивалось более одного мяча. На сайте Pin-Up можно сделать ставку на ТМ 1,5 с кэфом 3.39.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Бетис» – «Кадис» 20 августа в 22:00 покажет OKKO Футбол.