BIbets_bot: создали бот для заявок на промо. Присылайте ссылки на прогнозы – мы раздадим их в соцсетях и не только
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Привет, капперы! Сообщество – это наша главная ценность.
Сейчас мы сами ищем крутых пользователей по ROI, банку, винстрикам и другим характеристикам, чтобы сделать им промо через:
💬 соцсети;
✒️ блог;
📲 сторис в приложении;
🔔 пуш на прогноз или персональный чат на Betting Insider.
Теперь у тебя есть возможность подать заявку на продвижение. Просто запускай бот @BIbets_bot:
‼️ вставляй ссылку на свой профиль или прогноз;
🤔 и пиши комментарий с описанием особенностей своего профиля.
Возможно, ты ставишь только на Чемпионшип или у тебя есть работающая стратегия на тоталы в Серии А – это поможет нам придумать, как рассказать про тебя другим пользователям.
⚠️ Важно: рекламируем только профили и прогнозы на Betting Insider. Ссылки на аккаунты в сторонних соцсетях – не рассматриваем.