BIbets_bot​: создали бот для заявок на промо. Присылайте ссылки на прогнозы – мы раздадим их в соцсетях и не только

Привет, капперы! Сообщество – это наша главная ценность.



Сейчас мы сами ищем крутых пользователей по ROI, банку, винстрикам и другим характеристикам, чтобы сделать им промо через:

💬 соцсети;

✒️ блог;

📲 сторис в приложении;

🔔 пуш на прогноз или персональный чат на Betting Insider.

Теперь у тебя есть возможность подать заявку на продвижение. Просто запускай бот @BIbets_bot:

‼️ вставляй ссылку на свой профиль или прогноз;

🤔 и пиши комментарий с описанием особенностей своего профиля.

Возможно, ты ставишь только на Чемпионшип или у тебя есть работающая стратегия на тоталы в Серии А – это поможет нам придумать, как рассказать про тебя другим пользователям.

⚠️ Важно: рекламируем только профили и прогнозы на Betting Insider. Ссылки на аккаунты в сторонних соцсетях – не рассматриваем.