Betting Insider

Итоги-2020/21: AVDOVV – комментатор сезона, FOX!! – чаттер

автор Юрий Еремичев

Капперы, всем привет! Настало время подводить итоги сезона. Кто сделал больше всех ставок? Кто оставил больше всех комментариев? В этих и других номинациях мы определили лучших с августа 2020 по май 2021.

Сегодня мы расскажем про: 

  • Комментаторов (кто больше всех комментировал);
  • Чаттеров (кто активнее других общался в чате).

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

💬 Комментатор сезона

С огромным отрывом победу в этой номинации одержал AVDOVV – каппер оставил 5729 комментариев!

А вот, кто еще входит в топ-10 комментаторов Betting Insider: 

  1. AVDOVV – 5729
  2. ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 2183
  3. value-bets – 1365
  4. Клоп Петрович🥊– 1286
  5. broudwar – 1087.
  6. finished – 947.
  7. Дана Каримова – 945.
  8. ***Любимка*** – 792.
  9. VITALIY72 – 766.
  10. Леха ивкин – 755.

⌨️ Чаттер сезона

Тут самым активным в этом сезоне был FOX!! В общей сложности они оставил 16 262 сообщений. Кто еще в топ-10?

  1. FOX!! – 16 262.
  2. ❄️❄️❄️❄️ – 15 100.
  3. Фанатик⚽ – 14 359.
  4. 🏀🥅🥇Mihail – 13 823.
  5. Гигант. https://betting.team/profile/1... 11 801.
  6. 👏Hyligans👏 – 11389.
  7. ISКА STAVIT – 10701.
  8. vpii – 10157.
  9. 😲Люси – 9777.
  10. ✳️ Север ✳️ – 8999.

Поздравляем победителей и благодарим всех пользователей за активность! 

Завтра мы расскажем о победителях в других двух номинациях: 

  • Тестеры (кто больше всего повторял чужие ставки);
  • и Лидеры (чьи ставки повторяли чаще остальных).
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