Итоги-2020/21: AVDOVV – комментатор сезона, FOX!! – чаттер
Капперы, всем привет! Настало время подводить итоги сезона. Кто сделал больше всех ставок? Кто оставил больше всех комментариев? В этих и других номинациях мы определили лучших с августа 2020 по май 2021.
Сегодня мы расскажем про:
- Комментаторов (кто больше всех комментировал);
- Чаттеров (кто активнее других общался в чате).
Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.
💬 Комментатор сезона
С огромным отрывом победу в этой номинации одержал AVDOVV – каппер оставил 5729 комментариев!
А вот, кто еще входит в топ-10 комментаторов Betting Insider:
- AVDOVV – 5729
- ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ – 2183
- value-bets – 1365
- Клоп Петрович🥊– 1286
- broudwar – 1087.
- finished – 947.
- Дана Каримова – 945.
- ***Любимка*** – 792.
- VITALIY72 – 766.
- Леха ивкин – 755.
⌨️ Чаттер сезона
Тут самым активным в этом сезоне был FOX!! В общей сложности они оставил 16 262 сообщений. Кто еще в топ-10?
- FOX!! – 16 262.
- ❄️❄️❄️❄️ – 15 100.
- Фанатик⚽ – 14 359.
- 🏀🥅🥇Mihail – 13 823.
- Гигант. https://betting.team/profile/1... 11 801.
- 👏Hyligans👏 – 11389.
- ISКА STAVIT – 10701.
- vpii – 10157.
- 😲Люси – 9777.
- ️✳️ Север ✳️ – 8999.
Поздравляем победителей и благодарим всех пользователей за активность!
Завтра мы расскажем о победителях в других двух номинациях:
- Тестеры (кто больше всего повторял чужие ставки);
- и Лидеры (чьи ставки повторяли чаще остальных).
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