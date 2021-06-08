Итоги-2020/21: AVDOVV – комментатор сезона, FOX!! – чаттер

Капперы, всем привет! Настало время подводить итоги сезона. Кто сделал больше всех ставок? Кто оставил больше всех комментариев? В этих и других номинациях мы определили лучших с августа 2020 по май 2021.

Сегодня мы расскажем про:

Комментаторов (кто больше всех комментировал);

Чаттеров (кто активнее других общался в чате).

Важно: мы рассматривали статистику пользователей, которые сделали больше 100 ставок за сезон.

💬 Комментатор сезона

С огромным отрывом победу в этой номинации одержал AVDOVV – каппер оставил 5729 комментариев!

А вот, кто еще входит в топ-10 комментаторов Betting Insider:

⌨️ Чаттер сезона

Тут самым активным в этом сезоне был FOX!! В общей сложности они оставил 16 262 сообщений. Кто еще в топ-10?

Поздравляем победителей и благодарим всех пользователей за активность!

Завтра мы расскажем о победителях в других двух номинациях: