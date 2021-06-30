Байден и премьер-министр Канады Трюдо поспорили, кто станет победителем Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли встречаются американская «Тампа-Бэй» и канадский «Монреаль».

«Две лучшие команды НХЛ играют прямо сейчас. Как насчет дружеского пари, Джозеф?», — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter во время первого матча серии.

«Договорились, приятель», — ответил ему в соцсетях президент США Джо Байден.

«Тампа-Бэй» в первом матче решающей серии обыграла «Монреаль» со счетом 5:1. БК дают на чемпионство «Тампы» кэф 1.14, а на победу «Монреаля» — 5.40.

Напомним, что «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Трюдо является давним поклонником «Монреаля».



На что поспорили лидеры двух стран остается неизвестным.