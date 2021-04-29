Betting Insider

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЕ? Борха Майораль – фаворит у букмекеров

автор Сергей Рябкин

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Совсем скоро стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы! Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Как выглядит таблица бомбардиров?

На данный момент первую строчку занимает Борха Майораль, у которого 7 забитых мячей. Ближайший преследователь отстает на 1 гол:

  • Борха Майораль («Рома») – 7 голов;
  • Жерар Морено («Вильярреал») – 6 голов;
  • Пицци («Бенфика») – 7 голов;
  • Юсуф Языджи («Лилль») – 7 голов;
  • Николя Пепе («Арсенал») – 5 голов;
  • Пако Алькасер  («Вильярреал») – 6 голов.

Однако Языджи и Пицци вместе со своими клубами покинули плей-офф еще на стадии 1/16 финала. 

Кто фаворит по мнению букмекеров?

Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Ромы» Борхе Майоралю – на его победу можно поставить с кэфом 1.45. Следом за ним, учитывая тех футболистов, чьи команды продолжают борьбу за трофей, идут Николя Пепе, Пако Алькасер и Жерар Морено. 

Однако вся линия выглядит следующим образом:

  1. Борха Майораль – 1.45 (вероятность – 69%);
  2. Жерар Морено – 4.00 (25%).
  3. Пицци – 4.00 (25%);
  4. Юсуф Языджи – 4.00 (25%);
  5. Николя Пепе – 10.00 (10%);
  6. Пако Алькасер – 10.00 (10%);

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи ЛЕ вы можете найти найти в матч-центре.

Напомним, что лучшим бомбардиром ЛЕ-2019/20 стал Бруну Фернандеш (8 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!

Комментарии
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
Да, он. Только если забьёт сегодня. Но он чаще выходит в запасе.
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Возможно и Алькасер) главное, чтобы Вилья начала играть как надо))
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Капперник
66.3% WR4.3% ROI
WassoВозможно и Алькасер) главное, чтобы Вилья начала играть как надо))
Что-то брал на нее сегодня?
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
КапперникЧто-то брал на нее сегодня?
Сегодня на них брал победу) в пресс...
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
WassoСегодня на них брал победу) в пресс...
О, я тоже. Думаю, 1-2 гола будет спокойно.
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Средство ПобедыО, я тоже. Думаю, 1-2 гола будет спокойно. 
Наверняка) всё-таки Динамо сломался))
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Как считаешь???
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.51% ROI
даже не знаю 🤷‍♀️
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
⚽️Татьяна Васильевна⚽️даже не знаю 🤷‍♀️
Да, теперь сложновато)
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Ksenija
35.7% WR-5.22% ROI
Пако Алькасер возможно
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