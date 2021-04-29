Кто станет лучшим бомбардиром ЛЕ? Борха Майораль – фаворит у букмекеров

Совсем скоро стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы! Помимо розыгрыша самого трофея, продолжилась и погоня за званием лучшего бомбардира.

Как выглядит таблица бомбардиров?

На данный момент первую строчку занимает Борха Майораль, у которого 7 забитых мячей. Ближайший преследователь отстает на 1 гол:

Борха Майораль («Рома») – 7 голов;

голов; Жерар Морено («Вильярреал») – 6 голов ;

голов ; Пицци («Бенфика») – 7 голов ;

голов ; Юсуф Языджи («Лилль») – 7 голов ;

голов ; Николя Пепе («Арсенал») – 5 голов;

голов; Пако Алькасер («Вильярреал») – 6 голов .

Однако Языджи и Пицци вместе со своими клубами покинули плей-офф еще на стадии 1/16 финала.



Кто фаворит по мнению букмекеров?

Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Ромы» Борхе Майоралю – на его победу можно поставить с кэфом 1.45. Следом за ним, учитывая тех футболистов, чьи команды продолжают борьбу за трофей, идут Николя Пепе, Пако Алькасер и Жерар Морено.

Однако вся линия выглядит следующим образом:

Борха Майораль – 1.45 (вероятность – 69%); Жерар Морено – 4.00 (25%). Пицци – 4.00 (25%); Юсуф Языджи – 4.00 (25%); Николя Пепе – 10.00 (10%); Пако Алькасер – 10.00 (10%);

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи ЛЕ вы можете найти найти в матч-центре.

Напомним, что лучшим бомбардиром ЛЕ-2019/20 стал Бруну Фернандеш (8 голов).

Кто станет лучшим бомбардиром этого сезона? Пишите свой прогноз в комментариях!