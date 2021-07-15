В эту субботу (17 июля) в матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Мы уже спрашивали вас о всех командах, которые брали трофей. Теперь время для следующего теста – вспомните 14 игроков, которые взяли больше всех трофеев? Первая подсказка: один из игроков до сих пор в составе «Зенита», ему 37 лет;)

Если тест не открывается, жми сюда, чтобы все-таки пройти его!

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