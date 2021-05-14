Букмекеры дали правильный прогноз на 16 из 23 победителей «Оскара»

Церемония прошла в ночь 25 апреля.

Перед вручением «Оскара» практически во всех номинациях были выявлены прямые фавориты, но в трети случаев победили не те, на кого делали ставки букмекеры. БК не смогли верно спрогнозировать самые обсуждаемые номинации: лучшая мужская и женская роль. Также букмекеры ставили на фильм «Земля кочевников» сразу в 2-ух премиях, но эта картина не получила статуэток.

Где не угадали букмекеры: