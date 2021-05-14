Букмекеры дали правильный прогноз на 16 из 23 победителей «Оскара»
Церемония прошла в ночь 25 апреля.
Перед вручением «Оскара» практически во всех номинациях были выявлены прямые фавориты, но в трети случаев победили не те, на кого делали ставки букмекеры. БК не смогли верно спрогнозировать самые обсуждаемые номинации: лучшая мужская и женская роль. Также букмекеры ставили на фильм «Земля кочевников» сразу в 2-ух премиях, но эта картина не получила статуэток.
Где не угадали букмекеры:
- Номинация «Лучшая мужская роль». Фаворит: Чедвик Боузман.
Победитель: Энтони Хопкинс;
- Номинация «Лучшая женская роль». Фаворит: Кэри Маллиган. Победитель: Фрэнсис МакДорманд;
- Номинация «Лучший адаптированный сценарий». Фаворит: «Земля кочевников». Победитель: «Отец»;
- Номинация «Лучшая операторская работа». Фаворит: «Земля кочевников». Победитель: «Манк»;
- Номинация «Лучшая песня к фильму». Фаворит: «Одна ночь в Майами». Победитель: «Иуда и черный Мессия»;
- Номинация «Лучший короткометражный док. фильм». Фаворит: «О Латаше с любовью»
Победитель: «Колетт»;
- Номинация «Лучший короткометражный игр. фильм». Фаворит: «Комната с письмами».
Победитель: «Два далеких незнакомца».
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