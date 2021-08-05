6 августа в 21:45 (МСК) «Борнмут» дома сыграет с «Вест Бромвичем». Встреча состоится в рамках первого тура Чемпионшипа. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Борнмут»: форма, ставки и прогноз

«Борнмут» в прошлом сезоне Чемпионшипа занял шестую позицию, набрав в 46 играх 77 очков и получил право играть в плей-офф за путевку в АПЛ. Но в полуфинале плей-офф «Борнмут» уступил по сумме двух встреч «Брентфорду» (2:3), который по итогу и добыл право играть в АПЛ в следующем сезоне. Первый матч был проведен на домашней арене и «Борнмут» выиграл (1:0). А во втором уже в гостях проиграли «Брентфорду» (1:3), хотя начался матч для них удачно: уже на пятой минуте был забит гол, но спустя 11 минут пропустили. Потом на 28 минуте гости остались в меньшинстве после удаления Мифема и не хватило сил удержать этот счет, хозяева забили два безответных гола и вышли финал.

«Борнмут» в предсезонке провел три товарищеских матча, в которых проиграл в двух и победил в одном. И не так давно сыграл матч в рамках Кубка Английской лиги с «МК Донс», в котором разгромно победил соперника (5:0), где дублем отметился Брукс, еще по голу забили: Соланке, Биллинг, Сайди.

Лучший снайперы «Борнмута» в прошедшем сезоне Чемпионшипа: Соланке и Груневелд. Оба вошли в ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата, забив по 15 голов.

«Борнмуту» не смогут помочь в предстоящей игре из-за травмы: Л. Кук, С. Кук, Груневелд. Узнать предварительный состав миланцев вы можете здесь.

На победу «Борнмута» наши пользователи прогнозов не оставили, а вот на Ф1 (-2) и Ф1 (-2,5) оставили по 25% капперов.

На победу «Борнмута» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.26. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.32 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

«Вест Бромвич»: форма, ставки и прогноз

«Вест Бромвич» в прошлом сезоне АПЛ занял предпоследнюю 19 строчку и вылетел из турнира. В 38 играх команда из Уэст-Бромиджа набрала 26 очков и от спасительной 17 строчки отстала на 13 очков. В семи последних играх чемпионата не удалось одержать ни одной победы при двух ничейных результатах. И больше всех в турнире команда пропустила (76 голов).

В преддверии старта Чемпионшипа «Вест Бромвич» провел 5 контрольных товарищеских игр, в которых:

3 выигрыша;

1 поражение;

1 ничья.

В последнем из товарищеских встреч был крупно обыгран «Бирмингем» (4:0). Все четыре гола были забиты во второй половине встречи.

Лучший бомбардир «Вест Бромвича» в АПЛ в прошедшем сезоне был Перейра, который забил 11 голов.

Из-за проблем со спиной «Вест Бромвичу» в предстоящем матче не сможет помочь Снодграсс. И под вопросом участие в игре Перейры из-за проблем со здоровьем. Узнать предварительный состав «Вест Бромвича» вы можете здесь.

На победу гостей оставили прогноз 25% наших капперов.

Победу «Вест Бромвича» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.24. На событие «Ф2 (0)» с подстраховкой ничьи в матче вы можете поставить за 2.24.

«Борнмут» – «Вест Бромвич»: счет в последних матчах

У обеих команд, кроме одной игры гостей с «Уотфордом», в трех последних матчах было минимум 2 гола. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.32 на событие «ТБ (1,5)».



В последних трех играх «Борнмут» забивал минимум один гол за матч. А «Вест Бромвич» поражал ворота соперников в двух из трех игр. Можно поставить на то, что обе команды забьют. Хороший кэф за 1.71 дают в Pin-Up.ru на это событие.

«Борнмут» – «Вест Бромвич»: статистика личных встреч





В пяти последних очных встречах команд ни разу не было забито больше трех голов. Хороший кэф за 1.43 дают в Pin-Up.ru на событие ТМ (3).



«Вест Бромвич» за историю последних пяти игр ни разу не уступал «Борнмуту» более чем в один мяч. Можно поставить на Ф2 (1) за кэф 1.30.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов