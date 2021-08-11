13 августа в 21:30 по московскому времени «Боруссия М» встретится с «Баварией». Игра состоится в рамках первого тура Бундеслиги сезона 21/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на игру:



Победа Боруссии – 5.85

Ничья – 4.85

Победа Баварии – 1.6

«Боруссия М»: форма, ставки и прогноз

«Боруссия» начала предсезонку ударно, обыграв почти всех своих соперников. Прошлый год гладбахцы завершили на 8-ой строчке, лишив себя шансов на выступления в еврокубках, поэтому команда явно намерена показать себя в новом сезоне.

Правда, все не так гладко: в конце сезона команду покинул главный тренер Марко Розе, перейдя в стан дортмундской «Боруссии» (у них была договоренность). Команду поведет в бой Ади Хюттер, который до этого тренировал «Айнтрахт». В 9 личных встречах с «Баварией» бывшая команда Хюттера проиграла 7 раз и пропускала очень много.

Трансферов в это лето у «Боруссии М» было только два – Ханнес Вольф и Лука Нец пополнили ряды команды. А вот ушли сразу несколько возрастных футболистов: запасной вратарь Макс Грюн, защитник Ланг и хавбеки Траоре и Лазарро. В первом официальном матче нового сезона в кубке Германии «Боруссия М» с минимальным перевесом обыграла «Кайзерслаутерн» из 3-го дивизиона.

«Бавария»: форма, ставки и прогноз

В прошедшем сезоне «Бавария» в очередной раз выиграла чемпионат, но вот в других турнирах ничего сделать не смогли: в кубке Германии вылетели от «Хольштайна», в Лиге Чемпионов от «ПСЖ».

При этом у них тоже поменялся главный тренер. Ханси Флика сменил Юлиан Нагельсманн, бывший тренер Дортмунда. Мюнхенцы заплатили за его переход почти 25 млн евро.

У «Баварии» поредели ряды защиты – клуб покинули Алаба, Боатенг и Хави Мартинес. На их место пришли новички, которым только предстоит влиться в коллектив. Возможно из-за этого предсезонка прошла из рук вон плохо. Из четырех игр только одна завершилась ничьей.

При этом в первом туре прошлого сезона «Бавария» разорвала на части «Шальке» (8:0), вылетевший в этом году во вторую Бундеслигу.

«Боруссия» М – «Бавария»: Счет в последних матчах

В последних матчах «Боруссия» М забивала минимум по голу. Ставка на ИТБ (1,5) оценивается кэфом 2.45.

Прогноз редакции Betting Insider

«Боруссия» начала сезон более чем удачно и готова отстаивать свои намерения на топ-5 чемпионата Германии. «Бавария» может долго раскачиваться, но состав уже должен давать результаты и приносить первые очки в Бундеслиге.

Ставка редакции – Ф1 (+1.5) за 1.71.