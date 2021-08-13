14 августа в 19:30 (МСК) дортмундская «Боруссия» примет франкфуртский «Айнтрахт». Встреча состоится в рамках первого тура Бундеслиги сезона-2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

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«Боруссия» Д: форма, ставки и прогноз

«Боруссия» подходит к новому сезону Бундеслиги в качестве одного из претендентов на выход в Лигу чемпионов. Конкуренцию «Баварии» за победу в чемпионате провести будет крайне сложно, но выход в главный еврокубковый турнир – задача, которую по статусу клуба и по составу, «Боруссия» должна решать.

В прошлом сезоне клуб стал по итогам чемпионата третьим, выдав на финише семиматчевую победную серию.

У дортмундцев сменился главный тренер. В новом сезоне командой будет руководить Марко Розе, возглавлявший до этого «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Команда уже провела первый официальный матч в сезоне-2021/22, обыграв в Кубке Германии «Вэен» (3:0), благодаря хет-трику Холланда.

Перед матчем с «Айнтрахтом» у дортмундцев много травмированных и заболевших. Точно не помогут в предстоящей встрече Матс Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Юлиан Брандт и Тома Менье. Ознакомиться с предварительным составом команды можно здесь.

Букмекеры уверены в победе хозяев, кэф на П1 равен 1.47. Такого же мнения придерживаются и пользователи Betting Insider. 56% капперов нашего сайта считают, что команда Розе стартует с победы.

«Айнтрахт»: форма, ставки и прогноз

«Айнтрахт» в прошлом чемпионате стал пятым, команде не хватило одного очка до попадания в зону Лиги чемпионов.

Команда также поменяла тренера, теперь во главе франкфуртцев – Оливер Глансер, ранее возглавлявший «Вольфсбург».

В межсезонье «Айнтрахт» покинул главный бомбардир клуба в последних сезонах – Андре Сильва теперь будет играть за «Лейпциг». Его место на острие атаки клуба должен занять колумбиец Рафаэль Борре. Предварительный состав команды на матч первого тура можно посмотреть здесь.

Франкуртцы также уже провели игру в национальном Кубке. Дебют Глансера на посту главного тренера команды оказался неудачным, «Айнтрахт» на выезде уступил клубу «Вальдхофу» (0:2), выступающему в третьей лиге.

Букмекеры не очень верят в победу «Айнтрахта». Кэф на П2 – 6.53.

«Боруссия» Д – «Айнтрахта»: счет в последних матчах





В последних четырех из пяти матчей «Боруссия» забивает в ворота соперников не менее двух мячей. Эксперты уверены, что дортмундцы забьют больше двух и в предстоящем матче. Поставить на ИТБ (1,5) можно за 1,31. Кэф на то, что Дортмунда отправит в ворота «Айнтрахта» не менее трех мячей, предлагают 2.00.



«Боруссия» Д – «Айнтрахт»: статистика личных встреч





Статистика очных встреч команд заставляет присмотреться к варианту со ставкой «ОЗ (да)». Так завершились последние четыре личных встречи из пяти «Боруссии» и «Айнтрахта». Котировка на подобный исход у аналитиков Pin-Up.ru идет за 1.49.

Где можно посмотреть трансляцию?

Встречу «Боруссия» Д – «Айнтрахт» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 3». Начало трансляции в 19:25. Также игру покажет Sportbox.ru