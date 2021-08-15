«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз на Суперкубок Германии

17 августа в 21:30 (МСК) «Боруссия» Дортмунд на домашнем поле сыграет с командой «Баварией». Встреча состоится в рамках борьбы за титул Суперкубка Германии. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа «Боруссия» Д – 3.17;

Победа «Бавария» – 2.17;

Ничья – 4.24.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Боруссия» Д: форма, ставки и прогноз

«Боруссия» Дортмунд в прошедшем сезоне в Бундеслиге заняла третье место, проведя очень хорошую концовку чемпионата, выиграв семь игр подряд.

А вот Кубок Германии дортмундцы выиграли, в финале разгромно переиграв «Лейпциг» (4:1). По голевому дублю на свой счет в этом матче записали Холанд и Санчо. У дортмундцев было всего 10 ударов по воротам и четыре удара в створ, которые все были успешно реализованы. А вот у «Лейпцига» было 22 удара по воротам и три удара в створ.

В последних пяти играх было четыре победы и одно поражение. В последней из игр была одержана крупная победа над «Айнтрахтом» в рамках стартового тура Чемпионата Германии (5:2). Дублем отметился Холанд, еще по голу забили: Азар, Ройс и Рейна.

Холанд, Ройс и Азар в хорошей форме и прекрасно себя проявляли в последних играх. Узнать предварительный состав «Боруссии» Дортмунд вы можете здесь.

На победу дортмундской команды наши пользователи оставили 23% прогнозов. Один из капперов нашего сайта с ником Jonjon Samsam делает прогноз на то, что «Боруссия» Д выиграет и в матче будет два гола и больше, считая мюнхенцев разобранными с приходом нового тренера.





На победу «Боруссии» Дортмунд в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.17. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.71.

«Бавария»: форма, ставки и прогноз

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии за последние пять сезонов четыре раза и девять раз подряд Бундеслигу. В прошедшем сезоне мюнхенцы вылетели в Кубке Германии еще в 1/16 финала, проиграв «Хольштайну» в серии пенальти. А вот Чемпионат Германии взяли очень уверенно, с отрывом в 13 очков от второго «Лейпцига». Причем забили в 34 играх 99 голов, что на 24 гола больше чем у второй команды по этому показателю в прошедшем сезоне – «Боруссии» Д. Левандовски феерил в атаке в прошлом сезоне, забив 41 гол и став лучшим бомбардиром чемпионата.

Мюнхенская команда не может выиграть в последних пяти играх, проиграв три встречи из них. В последней из игр в первом туре Чемпионата Германии была голевая ничья с «Боруссией» М (1:1). Единственный гол у баварцев забил Левандовски с передачи Киммиха. В ворота мюнхенцев не было назначено два спорных пенальти, а ведь могли и проиграть, если бы поставили. Но все же мюнхенцы смотрелись получше в матче: они больше владели мячом и били по воротам соперника, но вот реализация моментов была очень плохой.

Узнать предварительный состав парижан вы можете здесь.

На победу «Баварии» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 28%.

Победу мюнхенской команды эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.17. Неплохой кэф дают на событие 1X за 1.37, которое может подойти для экспресса.

«Боруссия» Д - «Бавария»: счет в последних матчах





У «Боруссии» Д и «Баварии» в последних пяти играх было два гола и больше в каждом матче. А в шести из них было больше двух. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.37 на ТБ (2,5).



Дортмундская команда выиграла четыре последние игры из пяти, а мюнхенская не выигрывала ни разу за пять встреч. «Жирный» кэф дают на Ф1 (0) за 2.37.

«Боруссия» Д - «Бавария»: статистика личных встреч





Мюнхенцы и дортмундцы в трех последних очных играх во всех отличались обе. Здесь просматривается ставка на то, что обе команды отличатся во встрече. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.34 на событие «Обе забьют».



«Бавария» выигрывала «Боруссию» Дортмунд в трех последних очных играх. На Ф2 (0) дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.61.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов