27 августа в 21:30 (МСК) дортмундская «Боруссия» дома примет «Хоффенхайм». Встреча состоится в рамках 3-тура Бундеслиги. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Боруссия Д»: форма, ставки и прогноз

«Боруссия» проиграла два матча подряд. И если поражение «Баварии» можно простить, то неудачу с «Фрайбургом» сложно объяснить. Если дортмундцы всерьез намерены бороться за титул, то такие поражения попросту недопустимы.

Потерять очки еще раз равно пропустить «Баварию» дальше. Хотя и помимо «Баварии», в Бундеслиге сейчас немало претендентов на золото. Никто «Боруссию» прощать не будет, поэтому результат «шмелям» нужен здесь и сейчас.

Помочь «Боруссии» в игре с «Хоффенхаймом» не смогут Азар, Загаду, Кулибали, Морей, Менье, Шмельцер и Шульц. Узнать предварительный состав команды на матч вы можете здесь.

Порядка 25% ставок на этот матч связаны с успехом «Боруссии». Бруно Фернандеш четко дал понять, на кого он будет ставить в предстоящей встрече. И даже назвал одного из авторов голов:





Возможно не стоит рисковать и брать фору (-1,5), а ограничиться форой (-1). Pin-Up.ru дает за нее коэффициент 1.69.

«Хоффенхайм»: форма, ставки и прогноз

«Хоффенхайм», между прочим, за два тура набрал больше очков, чем «Боруссия». «Хоффе» разгромил «Аугсбург» (4:0) и сыграл вничью с «Унионом» (2:2). В прошлом сезоне команда была уверенным середняком, но почему бы в новом сезоне ей не замахнуться на что-то большее?

«Хоффенхайм» не проигрывает уже в десяти официальных матчах кряду. «Боруссия» – серьезный оппонент, но как показывает практика, набирать очки с ней можно. Даже играя в гостях.

Против «Боруссии» не сыграют Бебу, Бичакчич, Кадерабек, Нортвейт, Хубнер. Узнать предварительный состав «Хоффенхайма» вы можете здесь.

От «Хоффенхайма» отталкивается не очень много пользователей. Но каппер Дарья Александрова6 уверена, что «Хоффе» свои моменты найдет.





Если вы хотите сыграть от «Хоффенхайма», то можно и просто Х2 заиграть. Pin-Up.ru оценивает эту ставку коэффициентом 2.65.

«Боруссия Д» – «Хоффенхайм»: счет в последних матчах





Как можно заметить, мы имеем дело с очень «верховыми» командами. Поэтому, возможно, имеет смысл заиграть ставку ТБ (3,5). Pin-Up.ru оценивает ее коэффициентом 1.89.

«Боруссия Д» – «Хоффенхайм»: статистика личных встреч





За последние 18 очных встреч «Боруссия» только три раза забивала «Хоффенхайму» больше двух мячей. В предстоящей игре в Pin-Up.ru можно поставить на ИТ1М (2,5) за коэффициент 1.87.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: Borussia Dortmund