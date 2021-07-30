Бывший главные тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Зенит» могут сместить с трона в этом сезоне. Почему нет? Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» составят конкуренцию питерскому клубу.

Пока неизвестно, что будет с ЦСКА. С командой большой вопрос – что будет и как будет. Но, надеюсь, армейцы тоже будут сильными в этом чемпионате. Жду увлекательный сезон», – сказал Божович.

Поставить на то, что «Зенит» не станет чемпионом в новом сезоне можно за 2.50.

Кто фаворит чемпионата России?

«Зенит» – 1.50;

«Спартак» – 6.50;

«Локомотив» – 15.00;

«Краснодар» – 15.00;

ЦСКА – 15.00.

Источник: https://sport24.ru/news/footba...