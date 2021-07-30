Божович: «Зенит» могут сместить с трона в этом сезоне». Кэф на то, что чемпионом РПЛ станет другой клуб – 2.50
Бывший главные тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
«Зенит» могут сместить с трона в этом сезоне. Почему нет? Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» составят конкуренцию питерскому клубу.
Пока неизвестно, что будет с ЦСКА. С командой большой вопрос – что будет и как будет. Но, надеюсь, армейцы тоже будут сильными в этом чемпионате. Жду увлекательный сезон», – сказал Божович.
Поставить на то, что «Зенит» не станет чемпионом в новом сезоне можно за 2.50.
Кто фаворит чемпионата России?
- «Зенит» – 1.50;
- «Спартак» – 6.50;
- «Локомотив» – 15.00;
- «Краснодар» – 15.00;
- ЦСКА – 15.00.
Источник: https://sport24.ru/news/footba...
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