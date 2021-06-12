Бразилия минимально победит перуанцев дома. Прогноз на матч Бразилия – Перу
18 июня в 3:00 (МСК) сборная Бразилии сыграет со сборной Перу в городе Рио-де-Жанейро. Встреча состоится в рамках второго тура Кубка Америки. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:
Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.
Бразилия: форма, ставки и прогноз
Бразильцы перед Кубком Америки провели две игры в отборе к ЧМ-2022, где одержали обе победы. Сначала бразильцы взяли вверх над Эквадором (2:0), где отличились Ришарлисон и Неймар. После чего выиграли Парагвай (2:0), благодаря голам Неймара и Пакеты.
В турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 бразильцы набрали максимальное количество очков, выиграв все шесть игр. Отрыв от второй Аргентины составляет 6 очков.
Сборная Бразилии обладает большим количеством игроков высокого класса и имеет хорошую ротацию в составе. На каждую позицию у них сильная конкуренция, любой из игроков заявочного списка сборной может усилить игру. Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.
На победу сборной Бразилии оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 80%. На Ф1 (-1,5) зарядили 20%.
Один из капперов нашего сайта TOPCHIK делает прогноз на Ф1 (-1,5), считая, что бразильцы должны выиграть игру на классе, с отрывом в 2-3 мяча:
На победу сборной Бразилии в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.24. На то, что бразильцы выиграют в 2 мяча и больше – Ф1 (-1,5) – можно зарядить за кэф 1.81.
Перу: форма, ставки и прогноз
Сборная Перу в преддверии старта Кубка Америки провела две встречи в отборе к ЧМ-2022. Сначала было поражение от Колумбии (0:3), после чего была первая победа в турнире: взяли вверх над Эквадором (2:1). В турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 перуанцы идут на последней десятой строчке. В 6-ти играх следующие исходы:
- 1 победа;
- 1 ничья;
- 4 поражения.
В Кубке Америки сборные разделены на две группы (A и B). В каждой из двух групп выходит по 4 команды в четвертьфинал.
Сборная Перу не имеет в своем распоряжении суперзвезд мирового футбола. Но есть в составе немало известные футболисты, такие как:
- Трауко «Сент-Этьен»;
- Лападула «Беневенто»;
- Куэва «Аль-Фат»
- Герреро «Интернасьональ».
Узнать предварительный состав перуанцев вы можете здесь.
На победу сборной Перу в БК Pin-Up.ru дают кэф 11.00. На то, что перуанцы не проиграют, можно зарядить за кэф 3.65.
Бразилия – Перу: счет в последних матчах
Во всех шести матчах команд было забито минимум 2 мяча за встречу. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.35 на ТБ (2) – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.
В то же время и в шести играх команд ни разу не было забито более трех мячей. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (3,5) 1.43.
Бразилия – Перу: статистика личных встреч
Сборная Перу ни разу не проигрывала бразильцам в последних трех очных встречах больше чем в 2 мяча. Можно поставить на Ф2 (2,5) за 1.36.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Перу и Бразилии можно посмотреть в БК Winline, бесплатно, после регистрации и авторизации.
Автор прогноза: Денис Антипов