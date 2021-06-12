18 июня в 3:00 (МСК) сборная Бразилии сыграет со сборной Перу в городе Рио-де-Жанейро. Встреча состоится в рамках второго тура Кубка Америки. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Бразилии – 1.24;

Победа Перу – 11.00;

Ничья – 6.10.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Бразилия: форма, ставки и прогноз

Бразильцы перед Кубком Америки провели две игры в отборе к ЧМ-2022, где одержали обе победы. Сначала бразильцы взяли вверх над Эквадором (2:0), где отличились Ришарлисон и Неймар. После чего выиграли Парагвай (2:0), благодаря голам Неймара и Пакеты.

В турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 бразильцы набрали максимальное количество очков, выиграв все шесть игр. Отрыв от второй Аргентины составляет 6 очков.

Сборная Бразилии обладает большим количеством игроков высокого класса и имеет хорошую ротацию в составе. На каждую позицию у них сильная конкуренция, любой из игроков заявочного списка сборной может усилить игру. Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.

На победу сборной Бразилии оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 80%. На Ф1 (-1,5) зарядили 20%.

Один из капперов нашего сайта TOPCHIK делает прогноз на Ф1 (-1,5), считая, что бразильцы должны выиграть игру на классе, с отрывом в 2-3 мяча:





На победу сборной Бразилии в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.24. На то, что бразильцы выиграют в 2 мяча и больше – Ф1 (-1,5) – можно зарядить за кэф 1.81.

Перу: форма, ставки и прогноз

Сборная Перу в преддверии старта Кубка Америки провела две встречи в отборе к ЧМ-2022. Сначала было поражение от Колумбии (0:3), после чего была первая победа в турнире: взяли вверх над Эквадором (2:1). В турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 перуанцы идут на последней десятой строчке. В 6-ти играх следующие исходы:

1 победа;

1 ничья;

4 поражения.

В Кубке Америки сборные разделены на две группы (A и B). В каждой из двух групп выходит по 4 команды в четвертьфинал.

Сборная Перу не имеет в своем распоряжении суперзвезд мирового футбола. Но есть в составе немало известные футболисты, такие как:

Трауко «Сент-Этьен»;

Лападула «Беневенто»;

Куэва «Аль-Фат»

Герреро «Интернасьональ».

Узнать предварительный состав перуанцев вы можете здесь.

На победу сборной Перу в БК Pin-Up.ru дают кэф 11.00. На то, что перуанцы не проиграют, можно зарядить за кэф 3.65.

Бразилия – Перу: счет в последних матчах





Во всех шести матчах команд было забито минимум 2 мяча за встречу. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.35 на ТБ (2) – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

В то же время и в шести играх команд ни разу не было забито более трех мячей. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (3,5) 1.43.

Бразилия – Перу: статистика личных встреч





Сборная Перу ни разу не проигрывала бразильцам в последних трех очных встречах больше чем в 2 мяча. Можно поставить на Ф2 (2,5) за 1.36.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Перу и Бразилии можно посмотреть в БК Winline, бесплатно, после регистрации и авторизации.

Автор прогноза: Денис Антипов