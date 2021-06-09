14 июня в 0:00 (МСК) сборная Бразилии сыграет со сборной Венесуэлы. Встреча состоится в рамках Кубка Америки. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Бразилии – 1.16;

Победа Венесуэлы – 21.00;

Ничья – 6.80.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Бразилия: форма, ставки и прогноз

Сборная Бразилии перед Кубком Америки провела две встречи в отборе к ЧМ-2022. Сначала обыграла Эквадор (2:0), затем Парагвай с тем же счетом (2:0). В турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 бразильцы уверенно идут на первой позиции, имея в активе 18 очков. Во всех проведенных шести играх были добыты победы. Забили в них 16 голов, пропустили всего 2.

Чтобы попасть в плей-офф Кубка Америки, бразильцам необходимо будет занять в группе с первого по четвертое место. Всего в группе 5 команд: Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор, Венесуэла.

У сборной Бразилии огромное количество качественных исполнителей и топовых игроков лучших европейских клубов. Неймар, Жезус, Фирмино, Маркиньос, Каземиро, Алиссон – все они лидеры своей команды. Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.

На победу сборной Бразилии оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 50%. На Ф1 (-1,5) зарядили 37%.

На победу сборной Бразилии в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.16. На то, что бразильцы выиграют минимум в 2 мяча (Ф1 (-1,5)), можно зарядить за кэф 1.53.

Венесуэла: форма, ставки и прогноз

Сборная Венесуэлы в преддверии Кубка Америки провела так же как и Бразилия две встречи в отборе к ЧМ-2022. Было поражение от Боливии (1:3), после чего ничья с Уругваем (0:0). В турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 венесуэльцы идут на предпоследней девятой строчке. В 6 играх следующие исходы:

1 победа;

1 ничья;

4 поражения.

Сборная Венесуэлы не может похвастаться именитыми игроками, какие есть в составе бразильцев. Но есть в составе не малоизвестные футболисты:

Анхель, который выступает за грозненский «Ахмат»;

Мачис, из «Гранады»;

Ринкон, из «Торино».

Узнать предварительный состав венесуэльцев вы можете здесь.

На победу сборной Венесуэлы в БК Pin-Up.ru дают кэф 21.00. На то, что венесуэльцы не проиграют, можно зарядить за кэф 4.60.

Бразилия – Венесуэла: счет в последних матчах

Из шести последних общих матчей команд, только в одном не проходила ставка на то, что обе команды забьют. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 2.90 на событие «Обе забьют».

Бразилия – Венесуэла: статистика личных встреч

В трех последних очных играх команд ни разу не было забито более двух мячей. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (3) 1.59.

Венесуэла ни разу не проигрывала бразильцам в последних трех встречах больше чем в 2 мяча. Можно зарядить на Ф2 (2,5) за 1.50.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Бразилии и Венесуэлы можно бесплатно посмотреть в БК Winline. Для этого нужно пройти регистрацию и авторизацию.

Автор прогноза: Денис Антипов