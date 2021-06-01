Бразилия и Аргентина – главные фавориты Кубка Америки. Уругвай не вошел в топ-3
11 июня в Бразилии стартует Кубок Америки-2021. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, однако Колумбию исключили из-за политическое ситуации в стране, а Аргентину – из-за вспышки коронавируса.
Кто выиграет турнир?
По мнению букмекеров, главным фаворитом является Бразилия. На ее победу можно поставить с кэфом 2.10. Далее в списке идут Аргентина (3.75) и Колумбия (8.00).
Топ-10 фаворитов
- Бразилия – 2.10.
- Аргентина – 3.75.
- Колумбия – 8.00.
- Уругвай – 9.00.
- Чили – 13.00.
- Парагвай – 35.00.
- Перу – 40.00.
- Эквадор – 40.00.
- Венесуэла – 65.00.
- Боливия – 150.00.
Напомним, что Бразилия является действующим победителем Кубка Америки. В 2019 году команда Тите обыграла в финале сборную Перу (3:1).
А кого вы считаете фаворитом Кубка Америки? Пишите в комментариях!
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