Бразилия и Аргентина – главные фавориты Кубка Америки. Уругвай не вошел в топ-3

11 июня в Бразилии стартует Кубок Америки-2021. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, однако Колумбию исключили из-за политическое ситуации в стране, а Аргентину – из-за вспышки коронавируса.

Кто выиграет турнир?

По мнению букмекеров, главным фаворитом является Бразилия. На ее победу можно поставить с кэфом 2.10. Далее в списке идут Аргентина (3.75) и Колумбия (8.00).

Топ-10 фаворитов

Бразилия – 2.10. Аргентина – 3.75. Колумбия – 8.00. Уругвай – 9.00. Чили – 13.00. Парагвай – 35.00. Перу – 40.00. Эквадор – 40.00. Венесуэла – 65.00. Боливия – 150.00.

Напомним, что Бразилия является действующим победителем Кубка Америки. В 2019 году команда Тите обыграла в финале сборную Перу (3:1).

А кого вы считаете фаворитом Кубка Америки? Пишите в комментариях!