24 июня в 3:00 (МСК) сборная Бразилии сыграет со сборной Колумбии в Рио-де-Жанейро. Встреча состоится в рамках четвертого тура Кубка Америки. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Бразилии – 1.45;

Победа Колумбии – 7.30;

Ничья – 4.00.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Бразилия: форма, ставки и прогноз

Бразильская сборная в преддверии Кубка Америки сыграла две игры в отборе к ЧМ-2022. Обе игры завершились со счетом (2:0) в пользу Бразилии. Соперниками в матчах бразильцев были Эквадор и Парагвай

Форма на Кубке Америки

На Кубке Америки сборная Бразилия стартовала с уверенной победы над Венесуэлой (3:0). В игре отличились: Маркиньос, Неймар и Барбоза.

А во втором туре Кубка Америки бразильцы крупно обыграли перуанцев (4:0). Голами отметились: Сандро, Неймар, Рибейро, Ришарлисон.

После двух матчей бразильцы с шестью очками и возглавляют в свою группу.

Ставки на Бразилию

На победу сборной Бразилии оставили прогноз большинство наших капперов, а именно – 63%.

Один из капперов нашего сайта TOPCHIK делает прогноз на победу бразильцев:

На победу сборной Бразилии в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.45. На Ф1 (-1,5), можно зарядить за кэф 2.40.

Колумбия: форма, ставки и прогноз

Сборная Колумбии перед началом Кубка Америки провела две игры в отборе к ЧМ-2022, где сначала выиграла разгромно Перу (3:0), а затем сыграла вничью с Аргентиной (2:2).

Форма на Кубке Америки

В первом туре Кубка Америки колумбийцы обыграли Эквадор (1:0). Единственный гол на свой счет записал Кардона, отличившийся на 42 минуте после выхода один-на-один на ворота соперника.



Во втором туре Кубка Америки была безголевая ничья с Венесуэлой (0:0)

В группе B колумбийцы сейчас занимают вторую строчку, имея на 2 балла меньше чем у бразильцев.

На победу сборной Колумбии дают кэф 7.30. На то, что колумбийцы не проиграют, можно зарядить за кэф 2.55.

Бразилия – Колумбия: счет в последних матчах

В последних 10 матчей команд, в восьми было забито минимум два мяча за игру. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.32 на ТБ (1,5).

Обе команды забивали в 9-ти из 10 последних игр. В Pin-Up.ru дают 2.18 на событие «Обе забьют».

Бразилия – Колумбия: статистика личных встреч

Сборная Колумбии ни разу не проигрывала бразильцам в последних пяти очных встречах больше чем в один мяч. На Ф2 (1,5) в грядущем матче дают кэф 1.52.

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Автор прогноза: Денис Антипов