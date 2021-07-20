22 июля в 14:30 (МСК) сборная Бразилии U-23 сыграет со сборной Германии U-23 в городе Йокогама в Японии. Встреча состоится в рамках первого тура Олимпийских игр по дисциплине «Футбол». Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Бразилии U-23 – 2.00;

Победа Германии U-23 – 3.65;

Ничья – 3.40.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Бразилия U-23: форма, ставки и прогноз

На Олимпийских играх в Японии Бразилия будет играть в одной группе (D) со сборными: Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия. Две команды из группы пройдут дальше в плей-офф турнира.

Бразильская сборная на олимпийских играх 2016-го года стала чемпионом турнира. 20 августа 2016 года на стадионе «Маракана» Бразилия встречалась с Германией в финале турнира и победила в серии послематчевых пенальти (5:4), сыграв в основное время (1:1). Голами отметились тогда: Неймар у бразильцев и Мейер у немцев.

На победной ОИ-2016 сборная Бразилии провела 509 «сухих» минут — три игры в группе на «ноль» и два матча в плей-офф без пропущенных голов.

За последние девять игр на Олимпиадах бразильцы только однажды пропустили больше одного гола.

В пяти последних официальных встречах бразильцы:

Три выиграли;

Две сыграли вничью.

В последних пяти играх Бразилия U-23 пропускает в среднем 0,20 гола за игру и забивает в среднем 2,60 гола за игру.

Сборная Бразилии на предстоящий турнир имеет крепкий состав, в котором можно выделить следующие фамилии: Алвес («Саун Паулу»), Дуглас («Астон Вилла»), Рейнер («Боруссия» Д.), Габриэль («Арсенал»), Ришарлисон («Эвертон»), Карлос («Севилья»), Бруно («Лион»), Паулиньо («Байер»).

Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.

На победу сборной Бразилии оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 78%.

Один из капперов нашего сайта Саша Белый. делает прогноз на победу бразильцев, считая, что они выиграют благодаря мощи состава команды:





На победу сборной Бразилии U-23 в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.00. На то, что бразильцы выиграют в 2 мяча и больше (Ф1 (-1,5)), можно зарядить за кэф 3.70.

Бразилия забивала в каждом первом тайме в последних четырёх матчах на Олимпиадах. Можно зарядить на то, что они забьют в первом тайме за кэф 1.89.

Германия U-23: форма, ставки и прогноз

Немецкая сборная на олимпийских играх 2016 года в Бразилии заняла второе место. В финальной игре они уступили по пенальти, но выглядели по игре достойно, о чем и говорит статистика матча: по владению мячом немного уступили (45 на 55% бразильцев) и по ударам в створ чуть меньше (7 на 10).

В пяти последних официальных встречах немцы:

Три выиграли;

Две сыграли вничью.

На Олимпиаде в Рио у сборной Германии был установлен рекорд: победа над Фиджи (10:0). Она стала самой крупной сухой победой в истории олимпийских турниров.

Германия забила всем соперникам на ОИ-2016, забив 22 гола в шести матчах. Голевая серия немцев на Олимпийских играх составляет 14 матчей подряд.

Сборная Германии в составе именитых игроков не заявила. Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.

На победу сборной Германии наши капперы прогнозы не оставляли, а 5% поставили на то, что они не проиграют.

На победу сборной Германии U-23 в БК Pin-Up.ru дают кэф 3.65. На то, что немцы не проиграют, можно зарядить за кэф 1.75.

Бразилия U-23 – Германия U-23: счет в последних матчах





В последних восьми общих матчах команд было забито минимум 2 мяча за встречу, а в четырех из них 4 и больше. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.31 на ТБ (1,5) – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.



Бразилия U-23 – Германия U-23: статистика личных встреч

Сборные Бразилии и Германии встречались за последние 5 лет лишь один раз и в той игре отличались обе, сыграв (1:1) в основное время. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на событие «Обе забьют», его можно взять за 1.79.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Бразилии U-23 и Германии U-23 покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 14:25 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов