Кот-д’Ивуар может отнять очки у фаворита ОИ-2020 по футболу. Прогноз на матч Бразилия U-23 – Кот-д’Ивуар U-23
25 июля в 11:30 (МСК) Бразилия сыграет с Кот-д’Ивуаром в рамках второго тура группового этапа Олимпийских игр. Матч состоится на стадионе «Йокогама». Аналитики Pin-Up.ru предлагают следующие котировки на исход:
Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.
Бразилия: форма, ставки и прогноз
Бразильцы ударно начали олимпийский турнир, расправившись со сборной Германии (4:2). Планы на Олимпиаду у Бразилии наполеоновские, поэтому за результат команда будет биться в каждом матче.
Бразилию в матче с Кот-Д’Ивуаром устроит только победа. Тогда вопрос по выходу из группы будет окончательно решен.
Проблем с травмами у сборной Бразилии пока что нет. Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.
Если вы хотите сыграть от Бразилии, то, наверное, лучше всего будет взять минусовую фору. Например, (-1,5). В Pin-Up.ru за нее коэффициент 1.75 дают.
Кот-Д’Ивуар: форма, ставки и прогноз
Кот-Д’Ивуар, что бы не говорили, привез на турнир очень бодрый состав. В основе у сборной Куаме из «Фиорентины», Кессье из «Милана», Диалло из «МЮ» и его одноклубник Байи. Неудивительно, что эти ребята обыграли Саудовскую Аравию в первом туре.
Очевидно, что Бразилия – фаворит этого матча, поэтому есть ощущение, что ивуарийцев устроит и ничья. Решающая игра для них будет против немцев.
Из-за красной карточки в матче против Саудовской Аравии сыграть против Бразилии не сможет Абубакар Думбия. Узнать предварительный состав сборной Кот-Д’Ивуара вы можете здесь.
За два и более гола ивуарийцев в Pin-Up.ru дают коэффициент 5.00. Если немцы смогли забить Бразилии дважды, чем Кот-Д’Ивуар хуже?
Бразилия – Кот-Д’Ивуар: счет в последних матчах
Олимпийские игры проходят раз в четыре года, поэтому нет сложности узнать, как команды начали текущий турнир. И те, и другие – результативно. Поставить на то, что обе команды забьют в предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.01.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
Посмотреть матч Бразилия – Кот-Д’Ивуар можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».
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