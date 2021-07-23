25 июля в 11:30 (МСК) Бразилия сыграет с Кот-д’Ивуаром в рамках второго тура группового этапа Олимпийских игр. Матч состоится на стадионе «Йокогама». Аналитики Pin-Up.ru предлагают следующие котировки на исход:

победа Бразилии – 1.27;

победа Кот-д’Ивуара – 12.00;

ничья – 5.50.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

Бразилия: форма, ставки и прогноз

Бразильцы ударно начали олимпийский турнир, расправившись со сборной Германии (4:2). Планы на Олимпиаду у Бразилии наполеоновские, поэтому за результат команда будет биться в каждом матче.

Бразилию в матче с Кот-Д’Ивуаром устроит только победа. Тогда вопрос по выходу из группы будет окончательно решен.

Проблем с травмами у сборной Бразилии пока что нет. Узнать предварительный состав бразильцев вы можете здесь.

Если вы хотите сыграть от Бразилии, то, наверное, лучше всего будет взять минусовую фору. Например, (-1,5). В Pin-Up.ru за нее коэффициент 1.75 дают.

Кот-Д’Ивуар: форма, ставки и прогноз

Кот-Д’Ивуар, что бы не говорили, привез на турнир очень бодрый состав. В основе у сборной Куаме из «Фиорентины», Кессье из «Милана», Диалло из «МЮ» и его одноклубник Байи. Неудивительно, что эти ребята обыграли Саудовскую Аравию в первом туре.

Очевидно, что Бразилия – фаворит этого матча, поэтому есть ощущение, что ивуарийцев устроит и ничья. Решающая игра для них будет против немцев.

Из-за красной карточки в матче против Саудовской Аравии сыграть против Бразилии не сможет Абубакар Думбия. Узнать предварительный состав сборной Кот-Д’Ивуара вы можете здесь.

За два и более гола ивуарийцев в Pin-Up.ru дают коэффициент 5.00. Если немцы смогли забить Бразилии дважды, чем Кот-Д’Ивуар хуже?

Бразилия – Кот-Д’Ивуар: счет в последних матчах





Олимпийские игры проходят раз в четыре года, поэтому нет сложности узнать, как команды начали текущий турнир. И те, и другие – результативно. Поставить на то, что обе команды забьют в предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.01.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч Бразилия – Кот-Д’Ивуар можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: Getty Images