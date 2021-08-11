13 августа в 22:00 (МСК) «Брентфорд» у себя дома примет «Арсенал». Встреча будет проходить в рамках первого тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Брентфорд»: форма, ставки и прогноз

Нет сомнений, что «Брентфорд» устроит яркий перформанс перед своими болельщиками. Причина – первый в истории выход в АПЛ. Есть вероятность, что для Томаса Франка не особо важен будет результат в этой встрече. Главное порадовать весь городок таким значимым праздником в истории клуба.

Открытая раскрепощённая игра от хозяев может поставить в тупик игроков «Арсенала». Команда Франка знает, как играть на скоростях. Особенно когда небольшой клуб только вышедший в АПЛ считают недееспособным противостоять большим клубам.

На данный момент у «Брентфорда» есть два игрока с травмами разной степени тяжести: Халил Дервишоглу и Жюльен Жанвье. Узнать предварительный состав команды на матч с турецким клубом вы можете здесь.

На победу хозяев в этом поединке ставит всего лишь 4% капперов Betting Insider. Коэффициент очень вкусный - 4.00. Но и риск достаточно велик. Есть уверенность, что новичку АПЛ по силам сотворить сенсацию в первом туре

Пользователь Виктор Шпарев высказал предположение, что в этом поединке «Брентфорд» отличится минимум один раз:

Для тех, кто любит рисковать, можно рассмотреть вариант с Ф1 (0) в первом тайме. Winline.ru предлагает поставить за 2.62

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» уже который год не может выстроиться внятную структуру игры, постоянно меняя тренеров и при этом не покупая звёзд мировой величины. Фанаты уже устали от Стэна Кронке, но каких-нибудь предпосылок, что он уйдёт в ближайшее время, не предвидится. Одна надежда на перспективных Смит-Роува, Саку и других футболистов из молодёжного состава клуба, которые смогут выстрелить в этом году.

У «Арсенала» три футболиста, которые не смогут принять участие в старте сезона из-за травм. В этом списке Эмиль Смит Константинос Мавропанос и Маттео Гюэндузи. Двое последних были в аренде, поэтому их отсутствие не сильно скажется на игре лондонцев. Узнать предварительный состав команды на игру с «Брентфордом» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что лондонский клуб без проблем разберется с новичком АПЛ, несмотря на кучу проблем с игрой в предыдущих сезонах. Winline.ru предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 1.85.

Наш пользователь Evgen h3 предполагает, что в матче будет много забитых мячей, поэтому его ставка выглядит более чем разумной:





Winline.ru предлагает весьма вкусный альтернативный вариант ТБ 1 в первом тайме за 1.79

«Брентфорд» – «Арсенал»: счет в последних матчах

Наконец-то прошло полноценное межсезонье между турнирами и команды имели возможность готовиться в спокойном режиме к старту первенства. «Брентфорд» провел достаточно качественных матчей и завершил эту серию трудовой победой над «Валенсией». «Арсенал» играл не так убедительно, но наигрывал необходимые сочетания в ущерб результату

«Брентфорд» – «Арсенал»: статистика личных встреч

«Брентфорд» впервые в своей истории вышел в АПЛ, поэтому их пути практические не пересекались до этого момента. Команды сыграли между собой только один поединок, который проходил три года назад в рамках Кубка английского Лиги. Арсенал без особых проблем выиграл со счётом 3:1.





Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Брентфорд» – «Арсенал» можно будет в кабельных сетях, которые имеют договорённость с Okko Sport, а также на официальном сайте платформы https://okko.sport

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