«Брентфорд», «Борнмут», «Суонси» и «Барнсли» разыграют последнюю путевку в АПЛ. Шансы команд почти равны
Полуфинальные матчи плей-офф Чемпионшипа стартуют уже завтра! За последнюю путевку в АПЛ будут бороться четыре клуба: «Брентфорд», «Борнмут», «Суонси» и «Барнсли».
Расписание полуфиналов
17 мая (22:15) «Барнсли» – «Суонси»
22 мая (20:30) «Суонси» – «Барнсли»
17 мая (20:00) «Борнмут» – «Брентфорд»
22 мая (14:30) «Брентфорд» – «Борнмут»
Финал состоится 30 мая на «Уэмбли».
Фаворит – «Брентфорд»
Букмекеры дают кэф 2.50 на выход «Брентфорда» в АПЛ. На остальные команды кэфы почти одинаковые:
- «Брентфорд» – 2.50;
- «Борнмут» – 3.40;
- «Барнсли» – 4.40;
- «Суонси» – 5.00.
Напомним, что «Брентфорд» и «Суонси» уже встречались в прошлом розыгрыше плей-офф. Тогда по сумме двух матчей «Брентфорд» оказался сильнее. Но в финале команда Томаса Франка проиграла в дополнительное время «Фулхэму» (1:2).
Кого бы вы хотели видеть в АПЛ в следующем сезоне? Напишите в комментариях!
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