«Брентфорд», «Борнмут», «Суонси» и «Барнсли» разыграют последнюю путевку в АПЛ. Шансы команд почти равны

Полуфинальные матчи плей-офф Чемпионшипа стартуют уже завтра! За последнюю путевку в АПЛ будут бороться четыре клуба: «Брентфорд», «Борнмут», «Суонси» и «Барнсли».

Расписание полуфиналов

17 мая (22:15) «Барнсли» – «Суонси»

22 мая (20:30) «Суонси» – «Барнсли»

17 мая (20:00) «Борнмут» – «Брентфорд»

22 мая (14:30) «Брентфорд» – «Борнмут»

Финал состоится 30 мая на «Уэмбли».

Фаворит – «Брентфорд»

Букмекеры дают кэф 2.50 на выход «Брентфорда» в АПЛ. На остальные команды кэфы почти одинаковые:

«Брентфорд» – 2.50 ;

; «Борнмут» – 3.40 ;

; «Барнсли» – 4.40 ;

; «Суонси» – 5.00.

Напомним, что «Брентфорд» и «Суонси» уже встречались в прошлом розыгрыше плей-офф. Тогда по сумме двух матчей «Брентфорд» оказался сильнее. Но в финале команда Томаса Франка проиграла в дополнительное время «Фулхэму» (1:2).

Кого бы вы хотели видеть в АПЛ в следующем сезоне? Напишите в комментариях!