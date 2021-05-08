«Брайтон» занимает 15 место в АПЛ с 37 очками. Выездная победа в этом туре над «Вулверхэмптоном» гарантирует им сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

Но нельзя сказать, что болельщики команды довольны подобным положением, ведь согласно xG, «Брайтон» все еще мог бы бороться за еврокубки.

Во всем виновата реализация

Вся ответственность лежит на игроках атаки, показатели которых являются худшими в чемпионате. Плохая реализация лишила «Брайтон» 16 очков в этом сезоне. Сейчас команда могла бы идти на 6-м месте с 53 очками, отставая от топ-6 на 3 балла. Но в итоге – 37 очков и 15 место.

Один из главных виновников – Нил Мопе

Французский нападающий «Брайтона» вполне мог заявить о себе в этом сезоне и поехать на Евро-2021 со сборной Франции, но вряд ли его показатели сейчас впечатляют главного тренера Дидье Дешама. Мопе забил 8 голов в этом сезоне – на 5 меньше, чем ожидалось.

Впрочем, в АПЛ есть игроки с более удручающим процентом реализации.

Лидер – Тимо Вернер

Как мы видим, Мопе не смог реализовать и половины 100% моментов, которые создали для него партнеры (41.18%). Впереди него только 5 игроков: Ришарлисон (35.71%), Мане (30.43%), Вуд (27.27%), Бэмфорд (25%) и Вернер (22.73%).

У партнера Мопе по атаке Дэнни Уэлбека ситуация получше: англичанин забил на два гола меньше, чем ожидалось (5 голов при ожидаемых 7). К слову, букмекеры уже принимают ставки на то, поедет ли Уэлбек со сборной Англии на Евро-2021. На это событие дают кэф 101.00!

Какие коэффициенты дают на статистику «Брайтона» в ближайших матчах?

Ставка ОЗ (нет) заходила в 5-ти из 6-ти последних матчей команды. В последних 4-х играл идут сплошные ТМ (2,5). Вот какие кэфы дают на продолжение этих трендов в оставшихся 4-х матчах чемпионата.

ОЗ (нет) против «Вулверхэмптона» – 1.76 .

. ТМ (2,5) против «Вулверхэмптона» – 1.52 .

. ОЗ (нет) против «Вест Хэма» – 2.02 .

. ТМ (2,5) против «Вест Хэма» – 1.73.

Напомним, что «Брайтон» вышел в АПЛ в 2017 году через вторую прямую путевку из Чемпионшипа. С тех пор команда два раза финишировала на 15 месте и один раз на 17.

Какие еще можете назвать команды из топ-5 лиг с плохой реализацией? Пишите в комментариях!