«Брондбю» – «Ред Булл» прогноз на матч: 25 августа 2021 года – Betting Insider

25 августа в 22:00 (МСК) «Брондбю» примет «Ред Булл» в ответном матче. раунда плей-офф Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.



«Брондбю»: форма, ставки и прогноз

В первом матче «Брондбю» уступил в гостях «Ред Буллу» со счетом 1:2. Это означает, что датском клубу для выхода в групповой этап Лиги чемпионов необходимо побеждать с разницей в два и более мяча. Победа в один гол переведет игру в овертайм, любой другой исход не в пользу «Брондбю» сделает участником основного турнира главного еврокубка австрийский коллектив.

Букмекеры не верят в чемпиона Дании, кэф на победу хозяев в основное время матча в компании Pin-Up.ru – 6.10.

Причин для того, чтобы считать «Брондбю» аутсайдером в противостоянии с «Ред Буллом» достаточно много.

В первую очередь это текущая форма датского клуба. В первой встрече этих команд «Брондбю» откровенно повезло. Гости уже на 4-й минуте открыли счет, однако этот голевой удар оказался единственным в створ ворот чемпиона Австрии за весь матч. «Ред Булл» нанес 29 ударов по воротам противника, 10 из которых пришлись в створ. Тем не менее, «Брондбю» до 90-й минуты удерживал ничейный результат, когда Ааронсон принес свои голом «Ред Буллу» победу.

Говоря о форме чемпиона Дании, стоит отметить, что в нынешнем сезоне команда Нильса Фредериксена не выиграла ни одного официального матча. В национальном чемпионате «Брондбю» после шести туров расположился на 9 месте с 4 очками.

Другой, не менее значимый фактор, говорящий не в пользу датчан, это вспышка заболеваемости коронавирусом в команде. Перед ответным матчем с «Ред Буллом» сообщается о семи игроках клуба, сдавших положительный тест на COVID-19.Ознакомиться с предварительным составом хозяев на предстоящую встречу, а также посмотреть обзор состава команды в предыдущих матчах можно здесь.

«Ред Булл»: форма, ставки и прогноз

«Ред Булл» – обладает в сравнении с «Брондбю» гораздо большим опытом участия в еврокубках.

Австрийский клуб проходил в групповой этап Лиги чемпионов последних двух сезонов, где не выглядел безнадежным аутсайдером и достойно смотрелся в матчах с европейскими топ-клубами. Оба раза «Ред Булл» занимал третье место в своей группе, дающее путевку в плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне клуб из Зальцбурга выиграл все семь официальных матчей.

У гостей в предстоящей встрече не смогут сыграть Альберт Вальчи и Секу Койта, под вопросом участие хавбека команды Златко Юнузовича. Ознакомиться с предварительным составом «Ред Булла» можно здесь.

Аналитики не сомневаются в том, что команда Маттиаса Яйслле пройдет барьер в лице «Брондбю». Кэф на проход «Ред Булла» в групповой этап ЛЧ – 1.07, котировка на победу в предстоящей встрече идет за 1.50.

«Брондбю» – «Ред Булл»: счет в последних матчах

«Брондбю» в 4 из 5 последних матчей пропускает не менее двух мячей. В этой связи, а также учитывая, что хозяевам необходимо будет забивать и раскрываться, можно присмотреться к ставке ИТБ2 (1,5). В букмекерской компании Pin-Up.ru поставить на данное событие можно за 1.43.

Также перспективной выглядит ставка на общий тотал матча. В 4 из 5 последних матчей с участием «Брондбю», а также в 3 из 5 игр «Ред Булла» пробивался «верх». Аналитики Pin-Up.ru предлагают поставить на ТБ (2,5) за 1.49.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Брондбю» – «Ред Булл» можно будет посмотреть на канале «Матч Футбол 2», а также на сайте Sportbox.ru. Трансляция начнется 25 августа в 21:45, сама встреча в 22:00.