Betting Insider

Коби Брайант помог бывшему одноклубнику справиться с игровой зависимостью незадолго до своей гибели

автор Михаил Даньшин

Ламар Одом и Коби Брайант вместе играли за «Лейкерс» 8 лет: с 2004 по 2011 гг.  

Как рассказывал сам Одом, увлечение азартными играми завели его слишком далеко. «Если у вас проблемы, особенно — с деньгами, то Коби не тот человек,, кому вы захотите позвонить», — вспоминал Одом.

Однако за помощью к легенде баскетбола он все-таки обратился: «Когда он предложил помощь, это было похоже на «мои люди свяжутся с твоими людьми и все решат». К сожалению, это был наш предпоследний с ним разговор», — подытожил Ламар.

Ламар Одом завершил карьеру в 2014-м. Он часто мелькал в новостях из-за проблем с наркотиками.

Напомним, что Коби Брайант погиб при крушении вертолета в январе 2020 года. 

А у вас есть знакомые, кто страдал лудоманией? Поделитесь историями!

Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.11% ROI
Есть) двое, один потерял всё, что было ( две квартиры и бизнес), а вторая доигралась до увольнения и более серьёзных проблем, работая бухгалтером))
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Есть ,конечно.К сожалению, конечно..
Долги, микрозаймы ,кредиты ,слив всего того,что появлялось на руках-всё это было у знакомых. 
Один выкрутился путём хорошего выигрыша на экспрессе на несколько сотен тысяч с 5 тысяч и погасил свои обязательства. Другой взялся за голову и бросил, теперь работает и живёт более спокойно,по тихоньку расхлебывая кашу прошлой лудоманской жизни.
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