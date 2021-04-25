Коби Брайант помог бывшему одноклубнику справиться с игровой зависимостью незадолго до своей гибели

Ламар Одом и Коби Брайант вместе играли за «Лейкерс» 8 лет: с 2004 по 2011 гг.

Как рассказывал сам Одом, увлечение азартными играми завели его слишком далеко. «Если у вас проблемы, особенно — с деньгами, то Коби не тот человек,, кому вы захотите позвонить», — вспоминал Одом.

Однако за помощью к легенде баскетбола он все-таки обратился: «Когда он предложил помощь, это было похоже на «мои люди свяжутся с твоими людьми и все решат». К сожалению, это был наш предпоследний с ним разговор», — подытожил Ламар.

Ламар Одом завершил карьеру в 2014-м. Он часто мелькал в новостях из-за проблем с наркотиками.

Напомним, что Коби Брайант погиб при крушении вертолета в январе 2020 года.

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