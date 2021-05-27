Betting Insider

Полузащитник «Норвича» Буэндиа – цель для топ-клубов АПЛ. Букмекеры оценили вероятность перехода игрока

автор Михаил Даньшин

Эмилиано Буэндиа считается одним из самых результативных игроков того сезона в Чемпионшипе. У креативного полузащитника 15 голов и 16 ассистов в 39 матчах за «Норвич», который вышел в АПЛ

«Арсенал» сделает предложение о трансфере 24-летнего аргентинца в ближайшие дни, сам хавбек также готов переехать на «Эмирейтс».


Букмекеры оценивают переход Буэндиа в «Арсенал» с кэфом 2.00. На игрока также претендует «Астон Вилла», «Эвертон», «Тоттенхэм» и другие клубы АПЛ.

Следующий клуб Буэндиа:

  • «Арсенал» — 2.00
  • «Астон Вилла» — 4.00
  • «Эвертон» — 7.00
  • «Тоттенхэм» — 7.00

Лондонцы хотели подписать Буэндиа еще в январе, но «Норвич» ответил отказом, поэтому «Арсенал» арендовал у «Реала» Мартина Эдегора.

Куда перейдет Буэндиа? Пишите ваше мнение в коммментариях!

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