Полузащитник «Норвича» Буэндиа – цель для топ-клубов АПЛ. Букмекеры оценили вероятность перехода игрока
Эмилиано Буэндиа считается одним из самых результативных игроков того сезона в Чемпионшипе. У креативного полузащитника 15 голов и 16 ассистов в 39 матчах за «Норвич», который вышел в АПЛ.
«Арсенал» сделает предложение о трансфере 24-летнего аргентинца в ближайшие дни, сам хавбек также готов переехать на «Эмирейтс».
Букмекеры оценивают переход Буэндиа в «Арсенал» с кэфом 2.00. На игрока также претендует «Астон Вилла», «Эвертон», «Тоттенхэм» и другие клубы АПЛ.
Следующий клуб Буэндиа:
- «Арсенал» — 2.00
- «Астон Вилла» — 4.00
- «Эвертон» — 7.00
- «Тоттенхэм» — 7.00
Лондонцы хотели подписать Буэндиа еще в январе, но «Норвич» ответил отказом, поэтому «Арсенал» арендовал у «Реала» Мартина Эдегора.
Куда перейдет Буэндиа? Пишите ваше мнение в коммментариях!
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