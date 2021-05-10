Букмекер потерял $10 000 из-за опечатки в линии на американский футбол. Цифра 300 превратилась в 00

Букмекерская контора из США допустила ошибку в линии на матч НФЛ между «Кливленд Браунс» и «Канзас Сити Чифс».

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В чем заключалась ошибка?

В линии на пасовые ярды квотербеков Патрика Махоумса и Бейкера Мэйфилда, вместо ТБ 300 было написано ТБ 00. Все потому, что цифра каким-то образом полностью не пробилась при ручном вводе.

Для игроков это значило, что для прохода ставки было достаточно всего одного пасового ярда от каждого игрока (Махоумса и Мэйфилда).

9 игроков сразу подсуетились и выиграли $10 500

Но это сумма на девятерых, а не на каждого, так что букмекеры еще легко отделались. Если бы ставка была доступна еще пару минут, кто знает на сколько можно было бы умножить эту сумму.

Изначально букмекеры не собирались выплачивать выигрыш

По обнаружению ошибки, контора сразу же отправила запрос в отдел контроля над азартными играми с просьбой аннулировать выигрыш. Но затем все же решила выплатить игрокам сумму в полном объеме. При этом букмекер заплатил еще и штраф $500 за ошибку в линии.

Подобное уже случалось три года назад

В 2018 году другая букмекерская контора по ошибке завысила кэф в линии, но уже через 18 секунд все было исправлено. Но даже этого мизерного времени хватило игроку, который заметил ошибку и воспользовался ей в полном объеме. Тогда букмекерам пришлось заплатить $82 000, вместо $18, которые полагались игроку без ошибки в линии.

А вы замечали у букмекеров ошибки в линиях? Напишите свои наблюдения в комментариях!