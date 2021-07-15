Букмекеры оценили, кто выиграет Ла Лигу в сезоне 2021/22. Вероятность победы «Атлетико» – 23%
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Новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа. До начала нового сезона остался месяц, но команды уже играют предсезонные матчи, а игроки возвращаются с отпусков.
Букмекеры посчитали, кто станет победителем следующего сезона Ла Лиги. Как обычно, топ-3 выглядит следующим образом: «Барса» и «Реал» делят первое место с одинаковыми шансами на победу (2.50); победу «Атлетико» оценивают кэфом 4.33.
Чемпион Ла Лиги 2021/22
- «Барселона» – 2.50;
- «Реал» – 2.50;
- «Атлетико» – 4.33;
- «Севилья» – 17.00;
- «Реал Сосьедад» – 51.00;
- «Вильярреал» – 67.00;
- «Атлетик» – 151.00;
- «Валенсия» – 251.00.
Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лигу выиграл «Атлетико». Команда Симеоне стала чемпионом впервые за 7 лет.
Как вы думаете, кто станет победителем Ла Лиги в следующем сезоне? Пишите в комментариях!
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