Новый сезон Ла Лиги стартует 13 августа. До начала нового сезона остался месяц, но команды уже играют предсезонные матчи, а игроки возвращаются с отпусков.





Букмекеры посчитали, кто станет победителем следующего сезона Ла Лиги. Как обычно, топ-3 выглядит следующим образом: «Барса» и «Реал» делят первое место с одинаковыми шансами на победу (2.50); победу «Атлетико» оценивают кэфом 4.33.

Чемпион Ла Лиги 2021/22

Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лигу выиграл «Атлетико». Команда Симеоне стала чемпионом впервые за 7 лет.

Как вы думаете, кто станет победителем Ла Лиги в следующем сезоне? Пишите в комментариях!