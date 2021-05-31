Календарь матчей Евро-2020: групповой этап, игры плей-офф и семь встреч в Санкт-Петербурге

Чемпионат Европы планировалось провести еще в 2020-м году, но из-за эпидемиологической обстановки его перенесли на 2021-й. Большой европейский футбол уже заскучал по болельщикам и праздник для них уже близок.



Города, в которых состоятся игры предстоящего турнира: Санкт-Петербург, Баку, Мюнхен, Рим, Лондон, Бухарест, Глазго, Севилья, Амстердам, Будапешт, Копенгаген.

Календарь всех игр Чемпионата Европы

Евро-2020 начинается 11 июня и закончится 11 июля. Календарь игр ЧЕ-2020 по футболу выглядит следующим образом (время встреч указано по мск):

Групповой этап «Евро»:

Матч открытия 11.06:

Турция — Италия (22:00).

Матчи 12.06:

Уэльс — Швейцария (16:00);

Дания — Финляндия (19:00);

Бельгия — Россия (22:00).

Матчи 13.06:

Англия — Хорватия (16:00);

Австрия — Северная Македония (19:00);

Нидерланды — Украина (22:00).

Матчи 14.06:

Шотландия — Чехия (16:00);

Польша — Словакия (19:00);

Испания — Швеция (22:00).

Матчи 15.06:

Венгрия — Португалия (19:00);

Франция — Германия (22:00).

Матчи 16.06:

Финляндия — Россия (16:00);

Турция — Уэльс (19:00);

Италия — Швейцария (22:00).

Матчи 17.06:

Украина — Северная Македония (16:00);

Дания — Бельгия (19:00);

Нидерланды — Австрия (22:00).

Матчи 18.06:

Швеция — Словакия (16:00);

Хорватия — Чехия (19:00);

Англия — Шотландия (22:00).

Матчи 19.06:

Венгрия — Франция (16:00);

Португалия — Германия (19:00);

Испания — Польша (22:00).

Матчи 20.06:

Италия — Уэльс (19:00);

Швейцария — Турция (19:00).

Матчи 21.06:

Северная Македония — Нидерланды (19:00);

Украина — Австрия (19:00);

Россия — Дания (22:00);

Финляндия — Бельгия (22:00).

Матчи 22.06:

Чехия — Англия (22:00);

Хорватия — Шотландия (22:00).

Матчи 23.06:

Словакия — Испания (19:00);

Швеция — Польша (19:00);

Германия — Венгрия (22:00);

Португалия — Франция (22:00).

1/8 финала «Евро»:

26.06:

№1: 2A — 2B (18:00);

№2: 1A — 2C (21:00).

27.06:

№3: 1C — 3D/E/F (18:00) ;

№4: 1B — 3A/D/E/F (21:00).

28.06:

№5: 2D — 2E(18:00);

№6: 1F — 3A/B/C (21:00).

29.06:

№7: 1D — 2F (18:00);

№8: 1E — 3A/B/C/D (21:00).

1/4 финала «Евро»:

02.07:

№1: Победитель игры 1/8 финала №6 — победитель игры 1/8 финала №5 (18:00);

№2: Победитель игры 1/8 финала №4 — победитель игры 1/8 финала №2 (21:00).

03.07:

№3: Победитель игры 1/8 финала №1 — победитель игры 1/8 финала №3 (18:00);

№4: Победитель игры 1/8 финала №8 — победитель игры 1/8 финала №7 (21:00).





1/2 финала «Евро»:

06.07:

№1: Победитель игры 1/4 финала №1 — победитель игры 1/4 финала №2 (21:00).

07.07:

№2: Победитель игры 1/4 финала №4 — победитель игры 1/4 финала №3 (21:00).

Финал Евро-2020:

11.07:

Победитель 1/2 финала №1 — победитель 1/2 финала №2 (21:00).

Расписание игр России

Ждем от российской сборной зрелищный и атакующий футбол, который позволит выйти в плей-офф турнира. Сборная Черчесова проведет, как минимум три встречи в групповой стадии, которые будут сыграны в июне. Игру с бельгийцами и финнами российская сборная проведет на домашнем поле, а на третью игру отправится в гости к датчанам (время игр по мск):

Бельгия — Россия (12.06, 22:00);

Финляндия — Россия (16.06, 16:00);

Россия — Дания (21.06, 22:00).

В 1/8 финала Евро-2020 из группы выходят две команды, занявшие первые два места и четыре лучшие команды из всех групп, занявшие третье место. Для определения лучших третьих команд турнира будет опубликована отдельная таблица с подсчетом показателей. Ее можно будет найти на официальном сайте УЕФА. Также другие футбольные интернет-ресурсы разместят у себя эти данные.

Матчи в Санкт-Петербурге

В северной столице России в 2021 году состоится семь игр Евро-2020. Футбол смогут посетить до 30500 зрителей за один матч.

На берегах Невы состоится шесть игр группового этапа Евро по футболу (время указано по мск):

Россия – Бельгия (12.06, 22:00);

Польша – Словакия (14.06, 19:00);

Россия – Финляндия (16.06, 16:00);

Швеция – Словакия (18.06, 16:00);

Финляндия – Бельгия (21.06, 22:00);

Швеция – Польша (23.06, 19:00).

Один матч в Санкт-Петербурге пройдет в рамках четвертьфинала Евро-2020. В 1/4 сыграют победитель матча №6 с победителем матча №5 (2.06, 18:00).