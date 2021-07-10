Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос дал прогноз на финал Кубка Америки между сборной Бразилии и национальной командой Аргентины, который состоится в ночь на воскресенье.

«Мы играем дома, сборная выступает хорошо, так что я думаю, что мы можем выиграть. Это будет непросто, но сборная Бразилии может победить со счетом 2:0.

Сложно, чтобы нынешний состав попытался добиться того, чего добились мы. Нужно набраться терпения, чтобы у этой сборной было больше спокойствия, уверенности, чтобы она выиграла чемпионат мира.

Кубок Америки уже наш. Сборная Бразилии – действующий чемпион и вновь вышла в финал. Но чемпионат мира выиграть очень сложно», – сказал Карлос.

Матч Бразилия – Аргентина пройдет 11 июля, начало – в 3:00 по московскому времени.

Букмекеры считают Бразилию фаворитом финала:

Бразилия – 2.20

ничья – 3.20

Аргентина – 3.90

Источник: https://tass.ru/sport/11870431