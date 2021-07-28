Матч РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 31 июля в субботу в 20:00 (по мск). В этот раз букмекеры ждут победу команды Березуцкого с кэфом 2.47 против 3.24 на победу «Локо».

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