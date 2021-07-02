«Разбора полетов не будет, мы на земле». Собрали самое интересное с пресс-конференции Черчесова

Сегодня состоялась пресс-конференция Станислава Черчесова, в которой тренер рассказал о выступлениях сборной России на Евро-2020. Мы собрали самые интересные вопросы и ответы, которые прозвучали на пресс-конференции.

Об отставке

«Давайте немножко успокоимся. В отставку подавать или нет – мы спокойно, по-деловому, решим. На этом пока остановимся. Детального разговора с руководством не было. Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать – значит воевать. Сначала мне нужно поговорить с моим руководителем, а потом мы, может, с вами соберемся и снова поговорим».

Об атмосфере в команде

«Не соглашусь, что игроки чувствуют себя некомфортно под моим руководством. У нас отличная атмосфера в команде».

О подготовке к Евро

Ровно 10 месяцев мы команду не видели. После такой долгой паузы, опять же, кто-то заболел, кто-то не заболел. Первый матч был с Сербией – я с опаской ждал эту игру. Когда ты так долго не видел команду, а тут они все приехали, ты четко понимаешь, что это уже абсолютно другие ощущения. Мои ли, футболистов ли – но это абсолютно другое. Вроде игроки те же, а ситуация изменилась. На ЧМ-2018 сборная набрала наглый ход. К этому лету он приостановился».

Оказывается, Дзюба произносил такую же речь, как капитан сборной Венгрии

«Мы уже люди взрослые, я спокойно могу к этому относиться, но футболистам это бывает неприятно. 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал на подвиги свою команду. Могу вам со всей ответственностью заявить, что перед первой игрой с Бельгией Дзюба делал то же самое.

У каждого свой характер. Мы не «Дом-2», чтобы все вам показывать. Артем делал то же самое, но он об этом не скажет. Вот венгры показали, а мы не показываем. Это значит, что мы этого не делаем? Я-то видел, и перед матчем Дзюба что-то ребятам говорил в круге, и в раздевалке он говорил»

Есть три игрока, которые могут завершить карьеру в сборной

«Говорил с Жирковым, его состояние улучшается, как и у тех же Кудряшова и Дзюбы. У нас игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять свое решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться. Это турнир, где надо представлять страну».

Об отношениях с болельщиками

«У меня работа не нравиться, у меня работа делать. Я работу делаю по максимуму. Если мой максимум кого-то не устраивает, или что-то я не то делаю, ну, значит мой максимум недостаточен.

Я бы тебя хотел спросить (обращается к журналисту – прим. Sports.ru), почему. Потому что вас здесь много, и у каждого свое мнение. Я не могу всем понравиться. И у меня никакого желания кому-то нравиться. У меня есть желание, чтобы моя команда меня слушала, делала, что мы хотим».

Источник: sports.ru