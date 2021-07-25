Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против «Уфы».

«Не люблю загадывать наперед, но мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА это не самая удобная команда, а для меня, получается, в чем-то наоборот (улыбается).

«Уфа» постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везет в играх с ними», – сказал Чалов.

В мае россиянин забил «Уфе» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ. В марте 2019 года он забил и сделал голевой пас в игре против башкирского клуба.

ЦСКА сыграет с «Уфой» 25 июля, начало – в 20:00 по московскому времени.

Кэф на то, что Чалов забьет в этом матче 2.30.

Кэф на гол форварда в первом тайме – 4.20.

Поставить на гол Чалова и итоговую победу ЦСКА можно за 2.80.

Источник: https://twitter.com/pfc_cska/s...