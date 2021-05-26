«Вильярреал» – победитель Лиги Европы. Менее 3% капперов ждали ничью в основное время
В серии пенальти победу одержал «Вильярреал». Победный пенальти забил голкипер испанцев Херонимо Рульи.
Финал Лиги Европы закончился невероятной серией пенальти, в которой сильнее оказались испанцы.
Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1, по пенальти – 11:10
Голы:
- 1:0 – 29' Жерар Морено
- 1:1 – 55' Кавани
На что капперы ставили чаще всего?
- Более 31% ставили на то, что победит «МЮ»
- 15% – обе команды забьют (да)
- 8 % – победа «МЮ» + тотал больше 2,5
- 7% – ждали победу «Вильярреала»
- 3% – думали, что будет больше 2,5 голов
Всего на финал Лиги Европы пользователи Betting Insider сделали 5054 ставки.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.