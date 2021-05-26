Betting Insider

«Вильярреал» – победитель Лиги Европы. Менее 3% капперов ждали ничью в основное время

автор Михаил Даньшин

В серии пенальти победу одержал «Вильярреал». Победный пенальти забил голкипер испанцев Херонимо Рульи.

Финал Лиги Европы закончился невероятной серией пенальти, в которой сильнее оказались испанцы. 

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1, по пенальти – 11:10

Голы:

  • 1:0 – 29' Жерар Морено
  • 1:1 – 55' Кавани

На что капперы ставили чаще всего?

  • Более 31% ставили на то, что победит «МЮ»
  • 15% – обе команды забьют (да)
  • 8 % – победа «МЮ» + тотал больше 2,5
  • 7% – ждали победу «Вильярреала»
  • 3% – думали, что будет больше 2,5 голов

Всего на финал Лиги Европы пользователи Betting Insider сделали 5054 ставки.

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