Какие котировки давали на чемпионов сезона в топ-6 лигах? Итоговый кэф – 4176.00!

В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. Были выявлены оставшиеся победители: «Лилль» выиграл Лигу 1, а «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге. Узнали, с какими коэффициентами можно было поставить на чемпионов в шести лигах до начала сезона.

В РПЛ победил фаворит – на «Зенит» букмекеры давали кэф 1.45. Следом шел «Локо» и «Краснодар», а победу «Спартака» БК оценивали с кэфом 19.00!







Чемпион РПЛ в сезоне 20/21:

«Зенит» — 1.45

«Локомотив» — 8.00

«Краснодар» — 8.00

ЦСКА — 10.00

«Спартак» — 19.00

В АПЛ букмекеры также верно спрогнозировали победителя – «Ман Сити» выиграл очередной трофей во главе с Гвардиолой. На чемпионство «Сити» БК давали кэф 2.00.





Чемпион АПЛ в сезоне 20/21:

«Манчестер Сити» — 2.00

«Ливерпуль» — 2.70

«МЮ» — 9.00

«Челси» — 15.00

«Арсенал» и «Тоттенхэм» — 67.00

В Бундеслиге ничего нового. «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии. Букмекеры оценивали победу мюнхенцев с кэфом 1.20.





Чемпион Бундеслиги в сезоне 20/21:

«Бавария» — 1.20

«Боруссия Дортмунд» — 6.00

«Лейпциг» — 15.00

«Байер» — 50.00

«Боруссия Менхенгладбах» — 70.00

В Испании другая ситуация. «Атлетико» спустя 7 лет выиграл Ла Лигу, вырвав чемпионство в последнем туре в драматичном матче с «Вальядолидом». Победу «Атлетико» в чемпионате букмекеры оценивали кэфом 10.00.





Чемпион Ла Лиги в сезоне 20/21:

«Реал Мадрид» — 1.80

«Барселона» — 2.15

«Атлетико» — 10.00

«Севилья» — 15.00

«Валенсия» — 50.00

Италия также удивила исходом сезона. «Интер» прервал гегемонию «Юве», которая длилась 9 лет подряд! На чемпионство «Интера» БК давали кэф 4.00.





Чемпион Серии А в сезоне 20/21:

«Ювентус» — 1.60

«Интер» — 4.00

«Аталанта» — 12.00

«Наполи» — 12.00

«Лацио» — 17.00

Самая главная сенсация в чемпионатах этого сезона произошла во Франции. «Лилль» выиграл Лигу 1 в последнем туре и остановил трехлетнюю победную серию «ПСЖ». Кэф на чемпионство «Лилля» был 30.00!





Чемпион Лиги 1 в сезоне 20/21:

«ПСЖ» — 1.10

«Лион» — 11.00

«Марсель» — 16.00

«Лилль» — 30.00

«Монако» — 35.00

Как вам итоги сезона 20/21? Пишите ваше мнение в комментариях!