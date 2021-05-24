Какие котировки давали на чемпионов сезона в топ-6 лигах? Итоговый кэф – 4176.00!
В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. Были выявлены оставшиеся победители: «Лилль» выиграл Лигу 1, а «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге. Узнали, с какими коэффициентами можно было поставить на чемпионов в шести лигах до начала сезона.
В РПЛ победил фаворит – на «Зенит» букмекеры давали кэф 1.45. Следом шел «Локо» и «Краснодар», а победу «Спартака» БК оценивали с кэфом 19.00!
Чемпион РПЛ в сезоне 20/21:
- «Зенит» — 1.45
- «Локомотив» — 8.00
- «Краснодар» — 8.00
- ЦСКА — 10.00
- «Спартак» — 19.00
В АПЛ букмекеры также верно спрогнозировали победителя – «Ман Сити» выиграл очередной трофей во главе с Гвардиолой. На чемпионство «Сити» БК давали кэф 2.00.
Чемпион АПЛ в сезоне 20/21:
- «Манчестер Сити» — 2.00
- «Ливерпуль» — 2.70
- «МЮ» — 9.00
- «Челси» — 15.00
- «Арсенал» и «Тоттенхэм» — 67.00
В Бундеслиге ничего нового. «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии. Букмекеры оценивали победу мюнхенцев с кэфом 1.20.
Чемпион Бундеслиги в сезоне 20/21:
- «Бавария» — 1.20
- «Боруссия Дортмунд» — 6.00
- «Лейпциг» — 15.00
- «Байер» — 50.00
- «Боруссия Менхенгладбах» — 70.00
В Испании другая ситуация. «Атлетико» спустя 7 лет выиграл Ла Лигу, вырвав чемпионство в последнем туре в драматичном матче с «Вальядолидом». Победу «Атлетико» в чемпионате букмекеры оценивали кэфом 10.00.
Чемпион Ла Лиги в сезоне 20/21:
- «Реал Мадрид» — 1.80
- «Барселона» — 2.15
- «Атлетико» — 10.00
- «Севилья» — 15.00
- «Валенсия» — 50.00
Италия также удивила исходом сезона. «Интер» прервал гегемонию «Юве», которая длилась 9 лет подряд! На чемпионство «Интера» БК давали кэф 4.00.
Чемпион Серии А в сезоне 20/21:
- «Ювентус» — 1.60
- «Интер» — 4.00
- «Аталанта» — 12.00
- «Наполи» — 12.00
- «Лацио» — 17.00
Самая главная сенсация в чемпионатах этого сезона произошла во Франции. «Лилль» выиграл Лигу 1 в последнем туре и остановил трехлетнюю победную серию «ПСЖ». Кэф на чемпионство «Лилля» был 30.00!
Чемпион Лиги 1 в сезоне 20/21:
- «ПСЖ» — 1.10
- «Лион» — 11.00
- «Марсель» — 16.00
- «Лилль» — 30.00
- «Монако» — 35.00