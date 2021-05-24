Betting Insider

Какие котировки давали на чемпионов сезона в топ-6 лигах? Итоговый кэф – 4176.00!

автор Михаил Даньшин

В эти выходные завершились сезоны в европейских чемпионатах. Были выявлены оставшиеся победители: «Лилль» выиграл Лигу 1, а «Атлетико» впервые за 7 лет победил в Ла Лиге. Узнали, с какими коэффициентами можно было поставить на чемпионов в шести лигах до начала сезона. 

В РПЛ победил фаворит – на «Зенит» букмекеры давали кэф 1.45. Следом шел «Локо» и «Краснодар», а победу «Спартака» БК оценивали с кэфом 19.00!


Чемпион РПЛ в сезоне 20/21:

  • «Зенит» — 1.45
  • «Локомотив» — 8.00
  • «Краснодар» — 8.00 
  • ЦСКА — 10.00 
  • «Спартак» — 19.00

В АПЛ букмекеры также верно спрогнозировали победителя – «Ман Сити» выиграл очередной трофей во главе с Гвардиолой. На чемпионство «Сити» БК давали кэф 2.00.


Чемпион АПЛ в сезоне 20/21:

  • «Манчестер Сити» — 2.00
  • «Ливерпуль» — 2.70 
  • «МЮ» — 9.00 
  • «Челси» — 15.00 
  • «Арсенал» и «Тоттенхэм» — 67.00

В Бундеслиге ничего нового. «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии. Букмекеры оценивали победу мюнхенцев с кэфом 1.20.


Чемпион Бундеслиги в сезоне 20/21: 

  • «Бавария» — 1.20
  • «Боруссия Дортмунд» — 6.00 
  • «Лейпциг» — 15.00 
  • «Байер» — 50.00 
  • «Боруссия Менхенгладбах» — 70.00

В Испании другая ситуация. «Атлетико» спустя 7 лет выиграл Ла Лигу, вырвав чемпионство в последнем туре в драматичном матче с «Вальядолидом». Победу «Атлетико» в чемпионате букмекеры оценивали кэфом 10.00


Чемпион Ла Лиги в сезоне 20/21:

  • «Реал Мадрид» — 1.80
  • «Барселона» — 2.15 
  • «Атлетико» — 10.00 
  • «Севилья» — 15.00 
  • «Валенсия» — 50.00

Италия также удивила исходом сезона. «Интер» прервал гегемонию «Юве», которая длилась 9 лет подряд! На чемпионство «Интера» БК давали кэф 4.00.


Чемпион Серии А в сезоне 20/21: 

  • «Ювентус» — 1.60
  • «Интер» — 4.00 
  • «Аталанта» — 12.00 
  • «Наполи» — 12.00 
  • «Лацио» — 17.00

Самая главная сенсация в чемпионатах этого сезона произошла во Франции. «Лилль» выиграл Лигу 1 в последнем туре и остановил трехлетнюю победную серию «ПСЖ». Кэф на чемпионство «Лилля» был 30.00!


Чемпион Лиги 1 в сезоне 20/21:

  • «ПСЖ» — 1.10
  • «Лион» — 11.00 
  • «Марсель» — 16.00 
  • «Лилль» — 30.00 
  • «Монако» — 35.00

Как вам итоги сезона 20/21? Пишите ваше мнение в комментариях!

Комментарии
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Андрей Горбунов9
54.8% WR-3.02% ROI
пандемия всему виной 😀
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