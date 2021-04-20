Betting Insider

SpaceX, по мнению букмекеров, первым доставит человека на Марс. А каковы шансы «Роскосмоса»?

автор Юрий Еремичев

Букмекеры принимают ставки на то, какая из компаний первой доставит человека на Марс. Лидирует в данном списке — SpaceX, который принадлежит Илону Маску.

Коэффициент на их победу — 1.25

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

  • SpaceX — 1.25 (вероятность — 80%); 
  • Blue Origin — 4.20 (24%);
  • Boeing — 6.00 (17%);
  • United States Space Force — 13.00 (8%);
  • «Роскосмос» — 15.00 (7%).

Blue Origin принадлежит создателю Amazon Джефри Безосу. United States Space Force — это космические войска США, а Boeing — компания, занимающаяся строительством самолетов.

А вы хотели бы слетать на Марс? Напишите свое мнение в комментариях!

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