SpaceX, по мнению букмекеров, первым доставит человека на Марс. А каковы шансы «Роскосмоса»?
Букмекеры принимают ставки на то, какая из компаний первой доставит человека на Марс. Лидирует в данном списке — SpaceX, который принадлежит Илону Маску.
Коэффициент на их победу — 1.25.
Полный список претендентов выглядит следующим образом:
- SpaceX — 1.25 (вероятность — 80%);
- Blue Origin — 4.20 (24%);
- Boeing — 6.00 (17%);
- United States Space Force — 13.00 (8%);
- «Роскосмос» — 15.00 (7%).
Blue Origin принадлежит создателю Amazon Джефри Безосу. United States Space Force — это космические войска США, а Boeing — компания, занимающаяся строительством самолетов.
А вы хотели бы слетать на Марс? Напишите свое мнение в комментариях!
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