Букмекеры принимают ставки на то, какая из компаний первой доставит человека на Марс. Лидирует в данном списке — SpaceX, который принадлежит Илону Маску.

Коэффициент на их победу — 1.25.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

SpaceX — 1.25 ( вероятность — 80% );

( ); Blue Origin — 4.20 ( 24% );

( ); Boeing — 6.00 ( 17% );

); United States Space Force — 13.00 ( 8% );

( ); «Роскосмос» — 15.00 (7%).

Blue Origin принадлежит создателю Amazon Джефри Безосу. United States Space Force — это космические войска США, а Boeing — компания, занимающаяся строительством самолетов.

А вы хотели бы слетать на Марс? Напишите свое мнение в комментариях!